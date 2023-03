Amistoso internacional - Com dois gols em três minutos e uma grande atuação de Kevin De Bruyne - um gol e duas assistências -, a Bélgica venceu a Alemanha por 3 a 2 na cidade de Colônia, nesta terça-feira (28). A última vitória dos Diabos Vermelhos sobre os alemães ocorreu há quase 70 anos, em setembro de 1954, em outro amistoso. Desde então, as duas seleções se enfrentaram 16 vezes com 15 vitórias da Alemanha e um empate. Palmeiras - Sondado pelo Inter, o Palmeiras confirmou nesta terça-feira a contratação do colombiano Richard Ríos, destaque do Guarani no Paulistão. O reforço tem 22 anos e assinou contrato até dezembro de 2025. O Verdão adquiriu 60% do vínculo do jogador. Daniel Alves - Joana Sanz, ex-mulher do jogador, concedeu nesta terça-feira a primeira entrevista desde a prisão de Dani Alves em Barcelona, ocorrida em janeiro. Ao Programa de Ana Rosa, da emissora da TV espanhola Telecinco, a modelo comentou sobre o processo de separação, iniciado neste mês, e sobre a visita ao brasileiro no presídio Brians II, no fim de semana, onde o jogador está preso de forma provisória enquanto aguarda julgamento por crime sexual. Ela disse que não irá julgar e não abandonará o brasileiro. Fórmula 1 - Piloto de testes da Aston Martin, Felipe Drugovich participou dos três dias de testes da pré-temporada o Bahrein após Lance Stroll sofrer um acidente de bicicleta. O canadense teve até de passar por cirurgia no pulso, mas se recuperou a tempo de iniciar a temporada. De acordo com o chefe da escuderia, Mike Krack, o brasileiro não era a primeira opção nos preparativos. Ele revelou que a equipe pensou em chamar Sebastian Vettel para substituir Stroll. COI - A recomendação do Comitê Olímpico Internacional para que atletas russos e belarussos sejam reintegrados às competições internacionais rendeu críticas de todos os lados. Condenado por nações, federações e atletas favoráveis ao banimento, o posicionamento desagradou também o Comitê Olímpico Russo, que não concordou com os critérios estabelecidos para que seus atletas sejam reintegrados aos campeonatos. Entre eles, sem representar nenhuma bandeira e que não tenham apoiado a invasão promovida pela Rússia na Ucrânia, motivo das sanções em vigor.