Chapecoense - Audiência marcada para 20 de abril, no Tribunal de Miami, nos Estados Unidos, pode dar início formal ao processo em que sobreviventes e familiares das vítimas do acidente do clube catarinense pedem indenização da corretora de seguros e resseguradora do voo da empresa boliviana LaMia. O valor estipulado para a causa é de US$ 844 milhões (R$ 4,4 bilhões). O montante seria acrescido de juros. Jorge Jesus - O técnico português não sabe qual será seu destino ao fim do contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, no encerramento da temporada europeia, em maio. Contudo, ele se mostrou entusiasmado com a possibilidade de estar entre os cotados para assumir a seleção brasileira. "Qual treinador do mundo que não gostaria? Mas ninguém falou comigo", afirmou. Messi - Os times da liga norte-americana de futebol traçaram uma estratégia única para tentar contratar o camisa 10 argentino, que tem vínculo com o PSG só até o meio do ano. A MLS tem teto de salário, e nenhum time poderia pagar o custo de Messi. Assim, a liga decidiu tentar uma contratação conjunta do jogador, segundo o jornal Sport, da Catalunha. Emerson Royal - O saldo do retorno à seleção brasileira foi o pior possível para o lateral-direito do Tottenham: derrota por 2 a 1 em amistoso diante do Marrocos, cobranças nas redes sociais e lesão no joelho que deve tirá-lo do restante da temporada europeia. O jogador passará por cirurgia e deve ficar ausente dos gramados por até dois meses. Fórmula 1 - Os rumores de que Lewis Hamilton pode deixar a Mercedes, caso não receba um carro competitivo ainda nesta temporada, são cada vez maiores. O piloto já reclamou, após o primeiro GP, que a escuderia retrocedeu em relação às concorrentes, se tornando a quarta força do grid. Com contrato no fim, o descontentamento pode levá-lo a novas equipes, mas a Red Bull tratou de dizer que não há espaço para o pentacampeão do mundo em seus carros.