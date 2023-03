Sorteio da Copa Libertadores será realizado no Paraguai

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América será realizado nesta segunda-feira (27), a partir das 21h, em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. A primeira rodada está marcada para os dias 4 a 6 de abril. De acordo com a classificação no ranking da Conmebol, as 32 equipes foram divididas em quatro potes. As oito melhores compõem o pote 1 e assim adiante até o pote 4. Cada um dos oito grupos serão compostos por um time de cada pote.

Uma das regras para o sorteio é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e enfrentar na primeira fase. A exceção são para os classificados pela pré-Libertadores. Assim, o Atlético-MG pode disputar com outro clube brasileiro. Os times brasileiros classificados são o Athletico Paraense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. No ano passado, o Flamengo venceu a competição ao derrotar o Athletico Paraense por 1 a 0.

As datas dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América estão marcadas para os dias 4 a 6 de abril (1ª rodada) ; 2ª rodada (18 a 20 de abril); 3ª rodada (2 a 4 de maio); 4ª rodada (23 a 25 de maio); 5ª rodada (6 a 8 de junho) e a última rodada no dias 27 a 29 de junho.