Futebol Feminino - As Gurias Coloradas voltaram a vencer no Campeonato Brasileiro. No domingo, o Internacional derrotou o Cruzeiro, no CT de Alvorada, pelo placar de 1 a 0. Fabíola Sandoval marcou o gol da vitória. Por sua vez, as atletas do Grêmio, atuando em Salvador diante do Bahia, foram derrotadas pelo placar de 3 a 2. Raquel Fernandes e Dani Ortolan marcaram para as gremistas, enquanto Ellen, Taba e Yenny Acuña fizeram para o Bahia.

Liga dos Campeões - A Uefa definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, e o chaveamento dos times até a grande final, em 10 de junho, em Istambul, na Turquia. O atual campeão Real Madrid enfrentará o Chelsea. O Manchester City joga contra o Bayern de Munique. Milan e Napoli farão o primeiro clássico italiano na história das quartas do torneio. A Inter de Milão disputará com o Benfica uma vaga nas semifinais.

Libertadores da América - O sorteio dos grupos da competição continental acontece nesta segunda-feira, às 21h, em Luque, no Paraguai. Uma das regras para o sorteio é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e enfrentar na primeira fase, com exceção para os classificados pela pré-Libertadores. A primeira rodada está marcada para os dias 4 a 6 de abril.

Boxe - Bia Ferreira fez história com a conquista de mais um título mundial. A brasileira venceu a colombiana Angie Valdez na categoria 60 kg, no domingo, e conquistou o segundo título no Mundial de Boxe Feminino, em Nova Délhi, na Índia. Com o título, a pugilista alcançou a marca de 36 pódios em 37 campeonatos internacionais, sendo 31 ouros.

Jogos Olímpicos - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 abriu inscrições para o programa de voluntário, em plataforma online. As inscrições vão até o dia 3 de maio. Os organizadores esperam reunir 45 mil voluntários nos Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto) e nos Paralímpicos (de 28 de agosto a 8 de setembro).