Inter x Caxias: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Caxias decidem neste domingo (26), às 18h, quem será um dos finalistas do Campeonato Gaúcho. Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Caxias do Sul, as duas equipes voltam a se enfrentar pela terceira vez na temporada. Nos outros confrontos, não houve vencedor. Até o momento, os dois times só perderam uma partida cada um, ambos para o Grêmio.

Após uma semana cheia de treinamentos, o técnico Mano Menezes chega para o confronto decisivo com duas dúvidas. A primeira é no meio-campo. Depois de definir o retorno de Carlos de Pena, o mistério fica por conta de quem fará a primeira função no setor: Matheus Dias ou Baralhas? Já no ataque, Mano definiu a presença de Luiz Adriano, eixando em aberto Pedro Henrique ou Wanderson.

O Caxias vem a Porto Alegre com a possiblidade de manutenção da equipe que empatou em casa. O técnico Thiago Carvalho comanda neste sábado (25) uma última atividade, no CT Baixada Rubra, e, após o almoço, a delegação segue para Porto Alegre.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Baralhas), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Caxias - Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Arbitragem - Rafael Klein, auxiliado por Mateus Rocha e Otávio Legramanti. VAR: Wagner Reway (PB).

SERVIÇO - INTER x CAXIAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre;

Horário: 18h (Brasília) deste domingo (26);

Transmissão: Premiere.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 40,00 (não-sócio) e R$ 120,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in, mas não há mais disponibilidade de entradas.