Após lua de mel em 2022, Ronaldo acumula crises com a torcida do Cruzeiro

Ronaldo e a torcida do Cruzeiro viveram uma verdadeira lua de mel em 2022. Após duas temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro em que a equipe celeste esteve mais perto do rebaixamento do que do acesso, o time mudou de rumo após se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e ser vendida ao Fenômeno. O Cruzeiro retornou à elite do futebol nacional numa campanha sem sustos, tornando Ronaldo ainda mais ídolo dos cruzeirenses. Mas tudo mudou nos primeiros meses de 2023.

O primeiro atrito entre Ronaldo e os torcedores do clube foi a saída do Mineirão. Alegando custos altos para jogar no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro adotou o Independência como casa. Ao contrário dos atleticanos, que se sentem à vontade no estádio do América-MG, os cruzeirenses não gostam do Horto.



Após três anos na Série B, o maior receio do torcedor do Cruzeiro é um novo rebaixamento. A falta de reforços de qualidade é o principal motivo das cobranças sobre Ronaldo. A campanha ruim no Mineiro, que faz o time ter o pior aproveitamento entre os clubes da Série A nesta temporada, fez o dono do clube ser xingado no estádio.



Ronaldo foi alvo da ira de parte dos torcedores na derrota por 2 a 0 para o América-MG, no duelo de ida da semifinal do Mineiro, na Arena do Jacaré. Apesar de ser mando do Cruzeiro, o jogo foi disputado em Sete Lagoas por opção do clube celeste, que por contrato não pode ser mandante no Independência contra o Coelho.



A saída surpresa de Paulo Pezzolano também não caiu bem entre os torcedores, já que o técnico uruguaio é bastante prestigiado entre os cruzeirenses. A revelação de que a decisão foi tomada no dia 7 de fevereiro e confirmada apenas em 19 de março fez com alguns cruzeirenses questionassem o planejamento da SAF para a temporada 2023.



O atrito mais recente foi a mudança na identidade visual do Raposão e do Raposinho, mascotes do Cruzeiro. A novidade não agradou e alguns integrantes da Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro, foram protestar na frente da Toca 2.



"Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação em que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital", escreveu Ronaldo, no Twitter, após ser xingado pelos cruzeirenses na derrota para o América-MG.



IMPACTO NAS FINANÇAS



Ronaldo sofre diretamente no bolso ao comprar briga com a torcida, já que o clube perde receitas. O exemplo mais claro neste começo de 2023 é a queda no número de sócios-torcedores. No fim do ano passado a Raposa bateu a marca de 70 mil associados, e Ronaldo tinha 100 mil como meta na Série A. Mas número de sócios do Cruzeiro está caindo e atualmente é de 58 mil.



Deixar de jogar no Mineirão também tem reflexo nas receitas do Cruzeiro. Por mais que seja mais caro jogar no Gigante da Pampulha do que é no Independência, o poder de arrecadação também é muito maior.



Na Série B do ano passado, a Raposa teve média de 45 mil pagantes por jogo, e o faturamento com bilheteria foi de R$ 28 milhões. Para conseguir isso no Horto, seria necessário ter renda de quase R$ 1,5 milhão por jogo, o que o clube estrelado não conseguiu nem no clássico com o Atlético-MG.



O sucesso em campo na temporada 2022 refletiu no desempenho do clube no Pay-Per-View. Mesmo disputando a Série B, o Cruzeiro ficou na 7ª colocação entre os que mais faturaram com PPV na temporada passada, acima de Atlético-MG, Internacional e Fluminense, clubes que disputaram a Série A em 2022. Sem dinheiro para qualificar o elenco, o Cruzeiro projeta a disputa por um lugar no meio da tabela, o que certamente vai impactar no resultado final do PPV de 2023.