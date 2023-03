Seleção brasileira - O técnico Ramon Menezes testou Rony como titular para enfrentar o Marrocos no amistoso deste sábado (25), às 19h, em Tânger. O atacante do Palmeiras treinou ao lado de Vini Jr e Rodrygo, com Vitor Roque entre os reservas. A única dúvida parece estar no ataque. Ramon já havia testado Antony no lugar de Vitor Roque na última quarta. O time para sábado pode ter Ederson (Weverton), Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Vitor Roque. Robinho - A defesa do jogador protocolou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quinta-feira o pedido de entrega voluntária do passaporte do atleta. O brasileiro foi condenado em última instância pela Justiça da Itália a nove anos pelo crime de estupro cometido contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em 2013. Libertadores - O torneio continental terá um álbum de figurinhas pela primeira vez. A editora Panini anunciou que a Libertadores terá seu primeiro álbum de figurinhas a partir do dia 26 de junho. O álbum, com 560 figurinhas, sendo 70 delas especiais, contará com Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter e Palmeiras. André Balada - O atacante foi anunciado nesta quinta-feira pelo Torpedo Moscou, time que ocupa a lanterna da primeira divisão da Rússia. Aos 32 anos, ele tentará ajudar a livrar a equipe do rebaixamento. André estava sem clube desde outubro do ano passado, quando rescindiu com o Cuiabá. Atletismo - Pessoas transgênero serão vetadas das competições femininas a partir de 31 de março, anunciou, nesta quinta-feira, Sebastian Coe, presidente da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics). Em novembro de 2021, o COI pediu às federações que estabelecessem critérios próprios sobre pessoas transgênero e intersexuais em competições de alto nível. Boxe - Principal nome da modalidade do País na atualidade, Bia Ferreira está, pela terceira vez seguida, na final do Campeonato Mundial Feminino. Nesta quinta-feira, ela venceu por decisão unânime dos árbitros a sul-coreana Oh Yeonji e se classificou para disputar o ouro da categoria até 60kg contra Angie Paola Valdez, da Colômbia, no domingo.