Bragantino pede R$ 57,3 milhões para o Palmeiras por Artur

Folhapress

O Red Bull Bragantino recebeu uma oferta do Palmeiras pelo atacante Artur. O valor oferecido foi de 8 milhões de euros, o que representa cerca de R$ 46 milhões na cotação atual. Entretanto, o clube de Bragança Paulista não aceitou a oferta e pediu um valor maior, de 10 milhões de euros (R$ 57,3 milhões).Ainda assim, as negociações entre os clubes continuam, e o Red Bull acredita que o Palmeiras pode chegar no valor solicitado. Artur é um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras, tendo sido emprestado a outros clubes antes de ser vendido ao Bragantino em 2020 por um valor inferior ao que está sendo pedido agora pelo seu passe.