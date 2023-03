Ramon testa Rony como titular do Brasil para enfrentar o Marrocos

Folhapress

O técnico Ramon Menezes testou Rony como titular do Brasil para enfrentar o Marrocos no amistoso deste sábado (25), às 19h, em Tânger. Rony treinou nesta quinta-feira (23) ao lado de Vinicius Jr. e Rodrygo, com Vitor Roque entre os reservas.Ederson, com um problema estomacal, não foi a campo e foi substituído novamente por Weverton. O departamento médico monitorará o goleiro titular, mas, a princípio, ele não deve ser desfalque.A única dúvida parece estar no ataque. Ramon já havia testado Antony no lugar de Vitor Roque na última quarta. Weverton, Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro e Andrey; Rony, Lucas Paquetá, Vinicius Jr; Rodrygo. Esse foi o time titular de hoje.BASE DEFINIDAO técnico Ramon tem nove jogadores garantidos de acordo com seus treinos da semana: Royal, Militão, Ibañez, Alex Telles, Casemiro, Andrey, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Rodrygo.Ederson está em recuperação e deve ser o 10º titular. Weverton está de sobreaviso. A dúvida, então, fica pela vaga final no ataque: Vitor Roque, Antony e Rony brigam pela posição. O mais cotado é Roque, com Rodrygo e Vini Jr nas pontas.