São Paulo revê planos após eliminação e desfalques e busca reforços

Folhapress

O São Paulo recalculou a rota após a eliminação precoce no Campeonato Paulista para o Água Santa e o acúmulo de jogadores no departamento médico. O clube do Morumbi entende que precisa de mais reforços para o elenco após a queda nas quartas de final do Paulista.O clube acredita que o campo deu essa resposta e quer mais opções para o técnico Rogério Ceni diante dos vários desfalques por questões físicas. A direção via o grupo praticamente fechado e estava atrás de "oportunidades de mercado". Agora, a ordem é acelerar por contratações.QUEM PODE CHEGARO São Paulo está perto de anunciar o lateral-direito Raí Ramos, do Ituano, e negocia com o lateral-esquerdo Jamerson, do Guaraní. O time ainda quer um meia, um ponta e um centroavante. O clube faz reuniões diárias atrás de opções boas e baratas.A lesão do meia Galoppo e os problemas extracampo dos atacantes Pedrinho e Marcos Paulo influenciam na atuação do São Paulo no mercado. O problema recente no tornozelo do centroavante Calleri também ligou um sinal de alerta.Pedrinho responde a um processo de agressão física contra a ex-namorada e não deve mais jogar pelo São Paulo. Marcos Paulo teve uma grave discussão com Ceni e foi mantido, mas o Tricolor não sabe se poderá contar com ele.O São Paulo já contratou oito reforços em 2023: o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o volante Méndez, o meia Wellington Rato e os atacantes David, Erison e Pedrinho.“Não temos dinheiro sobrando, mas temos analisado vários jogadores, reuniões todo dia, eu mesmo assisto a vários vídeos. Precisamos ter um elenco cada vez mais competitivo”, afirmou Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo.