Robinho - Novo relator do processo que pode levar o jogador à prisão no Brasil, Francisco Falcão, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou a solicitação da defesa para que o governo italiano apresente cópia integral e traduzida do processo. O brasileiro foi condenado em última instância pela Justiça da Itália a nove anos pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em 2013. Messi - Em entrevista coletiva, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, afirmou que continuará convocando o camisa 10. Ele enfatizou que manterá seu capitão no time até que ele peça para não ser mais chamado. Manchester United - Após uma primeira rodada cautelosa de ofertas, os candidatos à compra do clube, entre eles o milionário britânico Jim Ratcliffe, devem apresentar uma segunda proposta que deve se aproximar dos US$ 7,35 bilhões (R$ 38,6 bilhões) para satisfazer os atuais proprietários do clube, a família Glazner. Alemanha - O meia Mesut Özil, que atualmente estava no Basaksehir da Turquia, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria do futebol, aos 34 anos. Os últimos anos não foram fáceis para o ex-jogador de Werder Bremen, Real Madrid e Arsenal. Em julho do ano passado, ele assinou com o Basaksehir por uma temporada, após uma passagem conturbada pelo Fenerbahçe. Bragantino - Após eliminações vexatórias no Paulistão e na Copa do Brasil, a direção vai em busca de reforços. O atacante Eduardo Sasha deve trocar o Atlético-MG pelo Massa Bruta. Goleiro Bruno - Anunciado nesta terça-feira pelo Orion FC, time da várzea de São Paulo, o arqueiro foi condenado a 22 anos e três meses em 2013 pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho. O jogador de 38 anos, ex-Flamengo e Atlético-MG, ganhou liberdade condicional da justiça do Rio em Janeiro. Algumas pessoas demonstraram contrariedade à contratação pelo time. Esqui - O francês Simon Billy, de 31 anos, bateu o recorde mundial de velocidade no esqui ao atingir os 255,5 km/h nesta quarta-feira, em Vars, nos Alpes franceses. O recorde que Simon melhorou era ostentado desde 2016 pelo italiano Ivan Origone (254,958 km/h).