Gabriel Jesus fala sobre lesão que o tirou da Copa do Mundo

Gabriel Jesus disse ter 'chorado muito' no dia que soube que a lesão o tiraria do restante da campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

"Para ser honesto, eu não sei o que aconteceu, porque não senti nada. Eu só ouvi alguma coisa, mas nada mudou. Eu segui jogando sem dor, nada. Estava confortável", disse ele. "Então fui substituído e, no banco, comecei a sentir alguma coisa. Depois disso, começou a crescer e eu não conseguia dobrar o meu joelho. E isso foi muito assustador, sabe?"

Segundo o atleta, a ideia era voltar para as quartas: "assim que meu joelho começou a crescer, eu estava pensando na Copa do Mundo, claro. E então eu disse para mim: 'Ok, provavelmente vou ficar fora de dois ou três treinos e depois vou voltar para as quartas ou semifinais'".

"Fizemos os exames e eles [médicos] disseram que eu estava fora. Você pensa sobre tudo. Sobre perder a Copa do Mundo, perder o resto da temporada, quatro anos de trabalho, e então isso acontece, sabe?", complementou.

"Eu estava triste. Chorei muito no dia, mas logo no dia seguinte eu comecei a rir e sorrir porque isso estava no passado, sabe? 'Agora é hora de pensar na cirurgia, e então pensar sobre ficar em forma e voltar mais forte do que eu era antes".

VOLTA AOS GRAMADOS

Gabriel Jesus voltou aos gramados na vitória do Arsenal sobre o Fulham, no último dia 12, pelo Campeonato Inglês. Ele ficou mais de quatro meses fora de combate por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito.

O atacante se machucou jogando pela seleção brasileira no Mundial do Catar, na partida contra Camarões, pela fase de grupos. Gabriel foi cortado no dia 3 de dezembro e voltou para a Inglaterra para passar por cirurgia.