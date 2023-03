Seleção feminina é convocada para últimos jogos antes da Copa; veja lista

Folhapress

A técnica Pia Sundhage convocou nesta segunda-feira (20) a seleção brasileira feminina para os jogos contra Inglaterra e Alemanha, em abril, os últimos antes da Copa do Mundo. Veja a lista:Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila (Santos)Defensoras: Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Antonia (Levante), Rafaelle (Arsenal), Fernanda Palermo (São Paulo), Tamires (Corinthians), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Cornthians), Bruninha (NJ/NY Gotham)Meio-campistas: Gabi Portillo (Corinthians), Ana Vitória (Benfica), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Francelino (Flamengo), Aline (Ferroviária), Adriana (Orlando Pride), Ary (Racing Louisville) Kerolin (North Carolina) e Ingrid (Ferroviária)Atacantes: Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Marta (Orlando)O QUE ACONTECEU?A convocação vale para dois jogos: a disputa da Finalíssima, 6 de abril, entre Brasil (campeão da Copa América) e Inglaterra (campeã da Euro), e o amistoso diante da Alemanha, dia 11.O jogo contra a Inglaterra será no estádio de Wembley, em Londres, às 16h45min (de Brasília). O duelo contra a Alemanha acontece no Estádio Max Morlock, em Nuremberg (ALE), às 14h.PREPARAÇÃO PARA O MUNDIALOs jogos valem como preparação para a Copa do Mundo, entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F e estreia no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), em Adelaide, onde encara a seleção do Panamá.O segundo compromisso é contra a França e está programado para o dia 29 de julho, às 7h, em Brisbane. Marta e cia encerram a fase de grupos em jogo com a Jamaica, 2 de agosto, também às 7h, em Melbourne.