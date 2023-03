Fórmula 1 - O piloto mexicano Sergio Pérez venceu neste domingo (19) o GP da Arábia Saudita, o segundo da temporada 2023 da Fórmula 1, depois de ser ultrapassado na largada, recuperar a posição e se manter na ponta com tranquilidade até o fim da prova. Max Verstappen completou a dobradinha da Red Bull, em segundo. Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em terceiro. Yuri Alberto - O atacante Yuri Alberto completou 22 anos no sábado (18) e celebrou a data da melhor forma possível: com a sua primeira convocação para a seleção brasileira principal. O jogador foi chamado pelo técnico Ramon Menezes para a vaga de Richarlison, do inglês Tottenham, que se lesionou e não terá condições de atuar no amistoso contra o Marrocos, dia 25, em Tânger. Yuri Alberto acumula convocações de seleções de base. Por Santos e Inter, esteve em jogos das seleções sub-17, sub-18, sub-20 e também na sub-23. Brasileirão - O Campeonato Brasileiro começa no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro, um domingo. A primeira rodada terá dez partidas. Outra mudança é nas finais da Copa do Brasil, que serão aos domingos e não mais às quartas-feiras. Os jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro. Copa Sul-Americana - O sorteio dos grupos vai acontecer no dia 27 de março. Em 2023, a competição terá a presença de seis times brasileiros: América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo. Já estão definidos os últimos dos 16 classificados na primeira fase da Copa Sul-Americana. Estes times se juntarão aos times brasileiros e argentinos, que entram direto na fase de grupos, e mais quatro eliminados na terceira fase da pré-Libertadores.