Porto Alegre recebe etapa do circuito brasileiro de skate neste fim de semana

A cidade Porto Alegre recebe, a partir desta sexta-feira (17), os principais skatistas brasileiros nas modalidades street e park. Eles disputarão mais uma etapa da STU National - circuito brasileiro de skate. As disputas ocorrem até domingo no complexo esportivo da Orla do Guaíba. A maior pista da América Latina receberá estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros e Augusto Akio.

Nesta sexta, ao longo do dia, ocorrem as eliminatórias da etapa, já no sábado e domingo ocorrem as semifinais e finais, respectivamente. "Muito bom poder disputar essa etapa em Porto Alegre. Tenho certeza de que o evento vai estar lotado e com alto nível das meninas e muita disputa em cada manobra", prevê Pâmela.

"Seja no ambiente nacional ou internacional, nosso skate é puro. Estamos todos aqui por ele. A gente compartilha de um mesmo ideal, o que só proporciona coisas boas, sorrisos, alegria, alto astral, e tudo isso traz energia para as pessoas", declarou Akio.

Fora das pistas, artistas do mais alto gabarito assinam a identidade visual do evento. Na etapa de Porto Alegre deste ano, a missão é da artista gaúcha Lídia Brancher. Ela baseou seu trabalho em fatos que trouxessem elementos que fazem parte da paisagem da cidade, além de incluir e disseminar as mulheres no skate.