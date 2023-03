Liga dos Campeões - Pelos duelos de volta das oitavas de final, nesta terça-feira, às 17h, se enfrentam, em Londres, Manchester City (1) x (1) RB Leipzig. Já em Portugal, jogam Porto (0) x (1) Inter de Milão. Futebol feminino - A seleção brasileira deve perder uma das peças do setor ofensivo para a Copa do Mundo. Ludmila, atacante do Atlético de Madrid, foi diagnosticada com uma lesão grave no joelho direito. A tendência, pelo tempo de recuperação, é que ela fique de fora do Mundial da Nova Zelândia e da Austrália, em julho e agosto. Campeonato Carioca - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão por 30 dias de quatro presidentes de torcidas organizadas de clubes cariocas. Todos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. São eles Anderson Azevedo Dias, presidente da Young Flu; Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco; Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo, e Anderson Clemente da Silva, presidente da Raça Rubro-Negra. Hakimi - O lateral-direito do Marrocos e do PSG, acusado de estupro na França, foi convocado nesta segunda-feira pela seleção norte-africana para os amistosos contra Brasil e Peru. De acordo com o staff, o jogador está tranquilo em relação às acusações. A seleção marroquina, grande surpresa na última Copa do Mundo, em que ficou em quarto lugar, jogará no dia 25 de março contra o Brasil em Tânger e, três dias depois, em Madri contra o Peru. Daniel Alves - O jogador recebeu, no domingo, mais uma visita na prisão onde está desde o dia 20 de janeiro, na Espanha. De acordo com o programa "Fiesta" do canal espanhol Telecinco, Joana Sanz, atual mulher do atleta, esteve em Brians 2, local onde o jogador está detido por acusação de agressão sexual. O atleta tem recebido visitas regulares de sua mulher, da ex-mulher e mãe dos seus filhos, e de seus advogados. Surfe - Única brasileira na etapa de Peniche, em Portugal, a terceira do Circuito Mundial, a gaúcha Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final nesta segunda-feira (13). Na disputa masculina, o paulista Gabriel Medina se classificou às oitavas, assim como outros cinco brasileiros - Caio Ibelli, João Chianca, Samuel Pupo, Ítalo Ferreira e Yago Dora - o fizeram no domingo.