Gary Lineker, artilheiro da Copa de 1986, é afastado de programa inglês após críticas ao governo

Ídolo do futebol inglês, o ex-atacante Gary Lineker foi afastado do comando do programa esportivo de TV Match of the Day (Jogo do Dia em inglês), da BBC, após críticas ao governo britânico feitas em suas redes sociais. Após o anúncio da saída de Lineker da atração, seus dois colegas de bancada, os também ex-jogadores Ian Wright e Alan Shearer, decidiram não participar do Match of the Day no sábado (11), em apoio ao apresentador. Outros dois participantes do programa, o ex-lateral Micah Richards e a ex-defensora da seleção inglesa feminina Alex Scott também anunciaram que não participariam do Match of the Day. Um porta-voz da BBC confirmou que o programa de sábado "foi focado nas ações dos jogos, sem apresentador ou comentaristas no estúdio".

A crise que levou ao afastamento de Lineker começou quando o ex-atacante da seleção inglesa, artilheiro da Copa do Mundo de 1986, fez críticas à linguagem usada pelo governo britânico no anúncio da nova política contra imigração, com o slogan "Parem os botes", em referência aos refugiados que chegam ao país por via marítima. Contrário às medidas, Lineker comparou a comunicação do governo no lançamento do programa com a linguagem usada pelo regime nazista de Hitler na Alemanha do fim dos anos 1930. O posicionamento de Lineker gerou críticas dos tabloides de direita do Reino Unido. A BBC, emissora estatal do Reino Unido, afirmou que considera os posicionamentos recentes do ex-atacante inglês em suas redes sociais uma quebra das diretrizes da empresa. A medida, no entanto, gerou forte controvérsia, com alegações de que Lineker está sendo censurado por criticar o governo.

Os jogadores da Premier League não deram entrevistas à emissora inglesa BBC depois dos jogos de sábado (11). A medida, anunciada pela associação de atletas profissionais da Inglaterra (PFA, na sigla original), prestou apoio a Gary Lineker, ex-jogador e comentarista de um programa da emissora que foi afastado de suas funções depois de ter criticado, nas redes sociais, a nova lei da imigração do governo do Reino Unido. Gary Lineker apresentava o Match of the Day desde 1999, mas o programa é muito mais antigo e tradicional: a primeira edição aconteceu em 1964 e está no Guinness Book como "o programa de televisão esportivo mais antigo do mundo".