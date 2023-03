Após empate, Grêmio volta a encarar Ypiranga na próxima fase

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Ypiranga no próximo domingo, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. No sábado, já classificado à semifinal da competição, o Grêmio jogou contra o time de Erechim, com uma equipe alternativa, em um insosso empate por 0 a 0. Além de confirmar a invencibilidade do Tricolor, que chegou a 29 pontos, o resultado definiu o mesmo Ypiranga como adversário da semifinal do Gauchão.

O primeiro tempo da partida foi de superioridade do time de Erechim. Apesar do Tricolor chegar pela primeira vez aos 6 minutos, com Lucas Silva arriscando de fora da área, foram os donos da casa que criaram as melhores chances. Em menos de 18 minutos, o Ypiranga quase marcou por três vezes. Depois de uma falta da extrema esquerda, Islan mandou de cabeça para fora. Aos 12 minutos, após um erro defensivo, Leandro Córdova avançou em velocidade e finalizou de dentro da área, mas não passou por Brenno, que fez boa defesa. E quatro minutos depois, o meia novamente passou pela defesa gremista e só não marcou por grande defesa do goleiro tricolor.

Depois de uma atuação lamentável, na qual não deu sequer um chute a gol, o Tricolor voltou a campo na segunda etapa com três mudanças na equipe: Kauan Kelvin, Zinho e Rubens nos lugares de Gabriel Silva, Gustavinho e Galdino. As alterações melhoraram o ritmo da equipe, tanto que, com 5 minutos de bola rolando, Rubens fez um levantamento direita, colocando a bola na área - mas ela subiu demais, indo por cima da meta defendida por Allan.

Aos 9, Zinho fez cruzamento na área, mas a defesa afastou; na sobra, Kauan tabelou com Diogo Barbosa, mas a bola correu demais e saiu pela linha de fundo. Na reta final do jogo, João Pedro fez entrada dura e levou o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Com isso, o lateral desfalca o Tricolor no jogo de ida das semifinais. Satisfeitas com o empate, as duas equipes arrastaram as ações até o apito final

Após cumprir seus compromissos pelo Gauchão, o Grêmio volta a sua atenção para a Copa do Brasil. O Tricolor enfrentará o Ferroviário, do Ceará, na quinta-feira, às 20h, na Arena. O time de Renato Portaluppi precisará vencer o jogo único para avançar para a próxima fase. Na estreia da competição, o Grêmio derrotou o Campinense, da Paraíba, por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.