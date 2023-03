Brasileirão Feminino - As gurias Gremistas estão prontas para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro A1, que acontece nesta segunda-feira (13), às 20h, diante do Corinthians, no estádio Canindé, em São Paulo. Focado no jogo contra o atual líder da competição, o comandante Felipe Endres realizou um treino com análise de jogadas. No sábado, as Gurias Coloradas foram a campo no CT de Alvorada, e superaram o Real Brasília pelo placar de 2 a 0. Priscila e Isa Haas marcaram os gols da vitória do Inter. O jogo valeu pela terceira rodada do Brasileirão Feminino de 2023.

Seleção Brasileira - O primeiro amistoso do ano da seleção brasileira masculina de futebol será contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tanger. O time brasileiro será comandado, interinamente, pelo técnico Ramon, que conquistou com a seleção Sub-20 o título do Campeonato Sul-Americano, após 12 anos. Os brasileiros jogarão no estádio Ibn Batouta, que foi palco das partidas do Mundial de Clubes, onde o Real Madrid conquistou o oitavo título no torneio.

Mundial feminino - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, participa no dia 16 de março do congresso da Fifa, que será realizado na cidade de Kigali, em Ruanda, na África. O dirigente vai ratificar a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. A CBF tem o apoio das prefeituras do Rio de Janeiro, de São Paulo e apoio do governo federal.

Vôlei - Com cinco participações em Jogos Olímpicos (ouro em Pequim 2008, e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000), a ex-jogadora Fofão será a técnica da seleção sub-17 feminina de vôlei, que este ano disputa o Sul-Americano em busca de uma vaga no Mundial de 2023. É a primeira vez na história que uma mulher assume o comando de uma seleção brasileira de voleibol.

Vôlei 2 - O Brasil sediará neste ano um dos três torneios pré-Olímpicos de vôlei masculino que definirão as primeiras seis vagas para os Jogos de Paris 2024. A decisão foi anunciada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), que ainda não definiu em qual cidade será realizada a competição. Além do Brasil, Japão e China também foram escolhidos como sede do Pré-Olímpico masculino.