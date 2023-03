Inter goleia, garante a vice-liderança do Gauchão e rebaixa o Esportivo

Apesar de ter entrado em campo com a classificação garantida para as semifinais, o Internacional não deu sopa para o azar e venceu o Esportivo por 4 a 1, de virada, neste sábado, no Beira-Rio, para confirmar a vice-liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Esportivo, por sua vez, acabou rebaixado com a derrota.

O Inter terminou a primeira fase na segunda colocação com 22 pontos, sete atrás do rival Grêmio, líder com 29. Em 11 jogos foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Nas semifinais, irá enfrentar o Caxias, terceiro colocado com 20 pontos, em jogos de ida e volta. Já o Esportivo acabou rebaixado, na 11.ª colocação, com seis pontos ganhos, na frente apenas do Aimoré, com quatro, e também de volta à segunda divisão.

Mesmo jogando fora de casa, o Esportivo não se incomodou com a pressão que vinha das arquibancadas e surpreendeu a todos, abrindo o placar aos sete minutos. Xandy recebeu pela esquerda, dominou com estilo e chutou no cantinho do goleiro John Victor, que até se esticou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Mas, ainda no primeiro tempo, o Internacional chegou à virada. O gol de empate saiu aos 16 minutos, quando Wanderson cruzou na área e Maurício chegou chutando de primeira para o fundo das redes. O segundo gol saiu aos 34 minutos. Em uma jogada parecida pela esquerda, quando Wanderson cruzou e desta vez Luiz Adriano apareceu para escorar para o gol. Virada decretada.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional continuou melhor e não demorou para fazer o terceiro gol, praticamente garantindo a vitória. Aos 14 minutos, Maurício tocou para Alan Patrick, que dominou e bateu no canto direito do goleiro Rafael Copetti, que nada pode fazer.

A partir daí, a intensidade da partida abaixou. Mas, mesmo assim, o Internacional voltou a balanças às redes nos minutos finais, fechando o placar em 4 a 1. Aos 40 minutos, depois de uma confusão na área, Johnny cabeceou e o goleiro fez a defesa. Mas, no rebote, Alemão completou para o gol.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4 X 1 ESPORTIVO

INTERNACIONAL - John Victor; Mário Fernandes (Bustos), Mercado (Rodrigo Moledo), Vitão e Renê; Matheus Dias, Carlos de Pena (Johnny), Maurício, Alan Patrick (Lucas Ramos) e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico - Mano Menezes.

ESPORTIVO - Rafael Copetti; Márcio Lima (Hippólito), João Gabriel, Jean Pablo e Roger Bastos (Germano); Leandro Bulhões (Lessa), Fabrício Lusa, André Oliveira e Vinicius Kiss (Flávio Torres); Richard e Xandy (Thiaguinho). Técnico - Carlos Moraes.

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

CARTÃO AMARELO - Alemão e Mercado (Internacional) e João Gabriel e Fabrício Lusa (Esportivo).

GOLS - Xandy, aos sete, Maurício, aos 16 e Luiz Adriano, aos 34 minutos, do primeiro tempo. Alan Patrick, aos 12, e Alemão, aos 40, do segundo tempo.

RENDA - R$ 241.928,00