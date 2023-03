Romário pode deixar o Atlético-SC após lanterna, vexame e rebaixamento

Romário não tem permanência assegurada no Atlético Catarinense, clube do qual se tornou embaixador no começo deste ano. O Baixinho vai participar de uma reunião da diretoria do clube após o fim do Estadual de Santa Catarina.

A campanha do time foi vexatória. Com apenas um ponto em dez jogos, a equipe fez um único gol e teve rebaixamento decretado antes do fim da competição. Resta uma rodada antes do início da fase final.

Romário se tornou embaixador do Atlético entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Sua função no clube é atrair investimentos e patrocínios, além de participar da montagem do elenco e das reuniões de diretoria.

A participação do antigo camisa 11 se dá junto a Yago Andrade, CEO do clube, que faz parte do comitê gestor junto ao Inove Banco, que é o patrocinador master e empresa gestora financeira do clube, e Daison Rodrigues, presidente e fundador.

Durante a pré-temporada, Romário esteve presente em vários treinamentos, chegou a participar de alguns deles relembrando o tempo de atleta, deu autógrafos e preleção ao grupo de jogadores. Com o início da temporada, foi figura frequente nos jogos.

Além disso, participou do processo de contratações, tendo dois atletas diretamente ligados a ele no time. Romarinho, filho do ex-atacante da seleção, e Fábio Henrique, genro de Romário.

O elenco ainda contou com o goleiro Sidão, ex-São Paulo, e os atacantes Marquinhos, ex-Inter, Cruzeiro e Palmeiras, e Soares, ex-Grêmio e Fluminense, além de Jean Belinho, filho de criação do cantor Belo. No início do Estadual, o time era treinado por Arílson, ex-meia do Grêmio.

A rotina de atividades no Senado fez com que Romário se afastasse um pouco do clube.

Com o insucesso da equipe, a permanência de Romário não está garantida. Na próxima semana, uma reunião irá definir os próximos passos do clube. Classificado para disputar a Copa Santa Catarina, o Atlético Catarinense ainda não confirmou presença.

Mesmo que tenha ligação contratual para exercer suas funções de embaixador, Romário poderá sair em acordo com a direção do clube, até pela boa relação estabelecida entre eles, e pela dificuldade natural que será atrair investimentos para o time que retorna para a segunda divisão catarinense.