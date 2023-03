Inter x Esportivo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Confirmado na fase semifinal do Gauchão, o técnico Mano Menezes vai aproveitar o confronto com o Esportivo, neste sábado (11), às 16h30min, no Beira-Rio, para preservar jogadores pendurados e fazer alguns testes. O Inter precisa vencer a equipe da Serra para confirmar a vice-liderança e mandar o segundo jogo na próxima fase em casa.

Ao todo, são sete jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos - Bustos, Baralhas, Johnny, De Pena, Mauricio, Lucas Ramos e Alemão - e podem desfalcar o Colorado na semifinal do Estadual. Para tentar evitar isso, algumas peças devem ser preservadas.

Além disso, a partida contra a equipe de Bento Gonçalves marcará a reestreia de Luiz Adriano no Beira-Rio. Após atuar alguns minutos no clássico Grenal, o camisa 9 iniciará jogando na vaga do suspenso Pedro Henrique. Outro de fora pelo terceiro amarelo é o técnico Mano Menezes que será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Já o Esportivo está à espera de um milagre. Precisando dos três pontos para se manter na elite do futebol gaúcho, a equipe de Bento Gonçalves deve retornar à Divisão de Acesso em 2024. Além de vencer o Colorado, o Tivo tem que torcer para que o São Luiz não vença o Aimoré, em Ijuí, na outra briga para não cair no Estadual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - John; Mário Fernandes, Moledo, Mercado e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Esportivo - Copettti, João Gabriel, Cleyton e Jean Pablo; Márcio Lima, Bulhões, Fabrício Lusa, Vinícius Kiss e Roger Bastos; Richard e Flávio Torres. Técnico: Carlos Moraes.

Arbitragem - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, auxiliado por Fagner Bueno Cortes e Mateus Olivério Rocha.

SERVIÇO - INTER x ESPORTIVO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre;

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (11);

Transmissão: Premiere.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 120,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para a torcida em geral, as entradas podem ser adquiridas não-sócios, os ingressos podem ser adquiridas pelo site do clube www.internacional.com.br até o dia da partida.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as sócias coloradas não pagarão ingresso nas áreas livres. Para isso, basta a associada fazer o procedimento de compra do ingresso no Mundo Colorado.

Já as entradas para a área do Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na quinta (09) e sexta-feira (10), das 10h às 17h, e no dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo. O Sunset ficará aberto para a torcida das 13h30min às 20h.