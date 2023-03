Série B - Os clubes da segunda divisão nacional aceitaram a proposta para venda dos direitos de transmissão da competição pelos próximos quatro anos. O acordo fechado com a Brax, após decisão unânime em reunião nesta quinta-feira, na CBF, será válido até 2026 e renderá R$ 210 milhões no primeiro ano. Os valores serão corrigidos nos anos seguintes - 2024: R$ 231 mi; 2025: R$ 254 mi e 2026: R$ 279 mi. Libertadores - Dois anos após ser palco da final da edição de 2020 - realizada em janeiro de 2021 por causa da pandemia da Covid-19 -, o Maracanã voltará a sediar uma decisão do torneio continental. A partida está marcada para 11 de novembro. Já Montevidéu receberá os finalistas da Copa Sul-Americana, em 28 de outubro. Fluminense - Reforço do Tricolor das Laranjeiras, o lateral-esquerdo Marcelo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira sob grande festa da torcida. Cerca de 500 torcedores foram ao Galeão para recepcioná-lo. Marcelo assinará contrato até o final de 2024 e será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, no Maracanã. Justiça - Cristóbal Martell, advogado de Daniel Alves, solicitou para a próxima fase do processo, que é o exame psicológico da mulher que acusa o jogador de estupro, que um perito particular acompanhe o profissional designado pelo tribunal na entrevista e que o exame seja gravado. O pedido já havia sido recusado pelo juizado, mas o advogado do brasileiro não se satisfez com a decisão e entrou com um recurso. Futebol brasileiro - O CRB desbancou Palmeiras e Grêmio com sua invencibilidade de 15 jogos em 2023. A vitória mais recente dos alagoanos foi diante do ABC-RN por 1 a 0, o que garantiu sua classificação antecipada às quartas da Copa do Nordeste. Ao todo, são dez vitórias e cinco empates, com um aproveitamento de quase 78%, o melhor entre as equipes da Série A e B do Brasileiro. Futebol gaúcho - A Federação Gaúcha de Futebol realiza o primeiro encontro do projeto Conecta em 2023. Neste sábado, às 10h, o evento "Conversando com Paulo Victor Gomes - Do treino à competição" acontece no auditório da sede da entidade. A mediação será do doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes. Inscrições e informações no https://conecta.fgf.com.br/.