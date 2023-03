Clubes assinam contrato para venda de direitos da Série B até 2026

Os clubes da Série B aceitaram a proposta para venda dos direitos de transmissão da competição pelos próximos quatro anos. O acordo foi fechado com a Brax, após decisão unânime em reunião feita nesta quinta-feira (9), na CBF.

O contrato envolve os direitos da Série B até 2026 e renderá o pagamento de R$ 210 milhões no primeiro ano. Os valores envolvidos por temporada serão corrigidos, gerando o escalonamento a seguir, segundo a reportagem apurou:

- 2023: R$ 210 milhões

- 2024: R$ 231 milhões

- 2025: R$ 254 milhões

- 2026: R$ 279 milhões

A Brax agora tem o direito de ir ao mercado e negociar com emissoras e plataformas como será a transmissão da Série B. Um contrato com a Band é uma possibilidade, diante da proximidade entre as duas empresas.

O contrato faz com que a Brax assegure um pagamento mínimo aos clubes. Neste primeiro ano, a estimativa que cada um dos 20 participantes da Série B receba cerca de R$ 10 milhões.

A CBF se comprometeu a custear as despesas com logística na competição, o que não acontecia nos anos anteriores. Isso vai fazer com que o valor líquido na mão dos clubes seja cerca de 10% maior do que nas temporadas passadas, segundo estimativas dos dirigentes.

LIGAS DE ACORDO

O fato de o acordo envolver os anos de 2025 e 2026 afeta os planos iniciais das ligas do futebol brasileiro. Tanto a Forte Futebol quanto a Libra tinham planos de iniciar uma venda casada dos direitos das Séries A e B a partir de 2025. Mas os dois lados acharam por bem aceitar a proposta do momento.

ALÍVIO

A assinatura do contrato é um alívio para os clubes diante da incerteza que rondava a Série B. O contrato com a Globo terminou em 2022 e rendia R$ 208 milhões por temporada.

A renovação conduzida pela Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) não avançou e o tempo ficou curto. A CBF chegou a organizar uma concorrência para venda dos direitos, mas não atraiu investimentos satisfatórios. A Globo, por exemplo, só sinalizou com R$ 80 milhões.

Uma tentativa mais recente foi fechar diretamente com a TV Brasil e Bando, mas essa hipótese tampouco se concretizou. Aí, apareceu a proposta da Brax que gerou uma discussão e análise interna entre os clubes desde terça-feira. Hoje, todos embarcaram no projeto.