Milan empata com o Tottenham e avança às quartas da Champions após 11 anos

O Milan empatou com o Tottenham em 0 a 0 nesta quarta-feira (8), no Hotspur Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, os comandados de Stefano Pioli avançam às quartas de final da Champions League após 11 anos.

A classificação aconteceu porque o jogo da ida terminou com a vitória dos italianos por 1 a 0, com o gol de Brahim Díaz no San Siro.

Os destaques da partida foram os goleiros, especialmente Maignan. Mesmo sem ter muito trabalho durante o confronto, fizeram boas defesas quando acionados e foram os responsáveis pelo empate sem gols.

Agora, o Milan se junta a Benfica, Chelsea e Bayern de Munique, que também se classificaram, e aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase.

Assim como no confronto de terça-feira (7) entre Chelsea e Borussia Dortmund, Tottenham e Milan também tiveram problemas para chegar ao estádio e se atrasaram. Com isso, o pontapé inicial foi adiado para as 17h10min (de Brasília).

Mesmo tendo vencido a ida, o Milan se mostrou mais seguro e não se acomodou com a vantagem no placar agregado. O primeiro tempo foi de muita disputa e equilíbrio. Apesar de os italianos terem sido mais agressivos, foi dos pés dos jogadores do Tottenham que saiu a melhor chance 45 minutos iniciais. No entanto, os Spurs foram para o intervalo ouvindo vaias de seus torcedores.

A segunda etapa teve mais intensidade e o jogo ficou mais tenso. Precisando do resultado, o Tottenham passou a atacar mais, mas acabou ficando com um jogador a menos com a expulsão de Romero. Do outro lado, o Milan seguiu querendo ampliar sua vantagem, sem sucesso.