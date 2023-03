Liga dos Campeões - Mais dois clubes foram confirmados nas quartas de final da competição. Pelos jogos de volta das oitavas, nesta quarta-feira (8), na Alemanha, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0. Já em Londres, o Tottenham ficou no 0 a 0 com o Milan. Alemães e italianos avançaram à próxima fase. Libertadores - Pela segunda fase do torneio continental, uma antes de entrar na fase de grupos, o Fortaleza recebe nesta quinta-feira (9), às 19h, no Castelão, o Cerro Porteño, do Paraguai. Copa do Brasil - O Brasil de Pelotas venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na noite de terça-feira e avançou para a terceira fase do torneio. A nota triste da partida no estádio Bento Freitas foi o suposto ato de racismo sofrido pelo técnico do time paulista, Hélio dos Anjos. O treinador teria sido chamado de "negrão" por um torcedor do Xavante. Mesmo sem conseguir identificar o autor do crime, o ato foi relatado em súmula pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Apostas esportivas - A Câmara dos Deputados trabalha para instaurar uma CPI sobre as acusações de manipulação de resultados em jogos para beneficiar apostadores. A iniciativa do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), já recebeu mais de 100 assinaturas e o apoio informal do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A proposta surgiu após uma operação que investiga a manipulação de três jogos da última rodada da Série B do ano passado. Fórmula 1 - Não foram apenas os pilotos da Mercedes que ficaram decepcionados com o carro na estreia da temporada, domingo, no GP do Bahrein. O diretor executivo Toto Wolff se irritou muito com a falta de progresso e afirmou que "tudo está errado" na escuderia. Em contrapartida, falou sob a evolução da Aston Martin e elogiou a rival Red Bull, dizendo que a atual campeã Mundial pode ganhar todas as corridas na temporada. Basquete - Além de vencer o Memphis Grizzlies por 112 a 103 nesta quarta-feira, o Los Angeles Lakers experimentou a emoção de homenagear o ídolo Paul Gasol com a aposentadoria da camisa 16, número utilizado pelo espanhol durante a passagem pela equipe. Gasol encerrou a carreira em 2021, pelo Barcelona. Ele atuou ainda pelos Grizzlies, mas foi na franquia californiana que fez história, com os títulos da NBA de 2008/2009 e 2009/2010.