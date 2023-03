Liga dos Campeões - Pelos duelos de volta das oitavas de final, nesta terça-feira, em Portugal, o Benfica goleou o Club Brugge por 5 a 1. Já em Londres, o Chelsea fez 2 a 0 no Borussia Dortmund. Portugueses e ingleses avançaram à próxima fase. Nesta quarta (8), às 17h, mais duas partidas. Em Londres, se enfrentam Tottenham (0) x (1) Milan. E, na Alemanha, jogam Bayern de Munique (1) x (0) PSG. Copa do Brasil - Pela segunda fase da competição, nesta quarta-feira, às 20h, O São Luiz, de Ijuí, vai até o Pará para enfrentar o Remo. Futebol feminino - O Brasil pode receber mais uma Copa do Mundo de futebol. Depois das edições de 1950 e 2014 do futebol masculino, o País pode ser a sede da edição de 2027 no feminino. Nesta segunda-feira, Ana Moser, atual Ministra do Esporte, confirmou que pretende apresentar a candidatura para a Fifa. Meia-entrada - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) levou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 168/2023, que assegura às mulheres o direito ao pagamento de meia-entrada em jogos de futebol em todo território nacional. Em caso de aprovação, o benefício será concedido em até 50% da carga total dos ingressos. Para a parlamentar, o PL visa a "inclusão plena" das mulheres no universo futebolístico. O tema também levanta o debate sobre a pacificação das arenas. Neymar - O camisa 10 do PSG acumula uma longa lista de lesões desde a sua chegada ao futebol europeu, em 2013. O brasileiro passará por cirurgia no tornozelo e está fora do restante da temporada. Neymar chegou à 25ª lesão, juntando as passagens por Barcelona e PSG. O levantamento é do jornal espanhol Marca, que ainda apontou os afastamentos por caxumba (2015) e Covid (2022). Ao todo, ele desfalcou os clubes europeus por cerca de três temporadas - foram 105 jogos sem o atacante. Uefa - A entidade anunciou nesta terça-feira que reembolsará mais de 19 mil torcedores afetados pela confusão que aconteceu antes da final da Liga dos Campeões 2021/2022, entre Real Madrid e Liverpool, em Paris, em maio do ano passado. Os torcedores lesados não conseguiram entrar no Stade de France e também outros que entraram pelos locais 'onde as circunstâncias mais difíceis foram relatadas'.