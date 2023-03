Direção colorada tenta antecipar chegada de Aránguiz, mas ouve não

O Inter realizou uma última investida para conseguir a liberação de Charles Aránguiz de seu vínculo com o Bayer Leverkusen. Porém, o clube alemão voltou a rejeitar o pleito gaúcho. O chileno foi anunciado pelo Colorado em contratação via pré-contrato e chega a Porto Alegre em julho.

O clube, no entanto, solicitou a liberação imediata para que ele fosse integrado ao elenco, mas sem sucesso. Depois de uma recusa inicial e o anúncio oficial do acerto, o Inter tentou, nos últimos dias, uma última cartada. Entretanto, a postura do Leverkusen não mudou.

A alegação dos europeus é que o jogador é importante, mesmo que não esteja atuando. Sem esperanças, resta ao clube brasileiro esperar a próxima janela de transferências para inscrever o chileno.

A busca por antecipar a chegada de Aránguiz reforça a dificuldade encontrada pela direção em fechar o grupo com a contratação de um volante. Mesmo com o reforço de Baralhas, o plano é ter mais uma alternativa no setor o quanto antes. O Inter chegou a negociar com Richard Rios, do Guarani, mas recuou após considerar a pedida do time de Campinas muito elevada.