Liga dos Campeões - Pelos duelos de volta das oitavas de final, nesta terça-feira (7), às 17h, jogam, em Portugal, Benfica (2) x (0) Club Brugge. Já em Londres, tem Chelsea (0) x (1) Borussia Dortmund. Copa do Brasil - Pela segunda fase da competição, nesta terça-feira, às 20h, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe a Ponte Preta. Neymar - O camisa 10 não joga mais na atual temporada da Europa. O atacante do PSG vai passar por cirurgia no tornozelo direito e ficará afastado do futebol por até quatro meses, segundo informou o clube francês. Segundo o departamento médico do PSG, Neymar precisa da cirurgia para recuperar o ligamento e evitar que o problema se repita no futuro. O procedimento será feito em Doha, no Catar. Campeonato Carioca - Um dos feridos nas brigas entre organizadas de Flamengo e Vasco não resistiu aos ferimentos e morreu, nesta segunda-feira, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. Os episódios de violência aconteceram no domingo, antes do clássico válido pelo Estadual. Campeonato Paulista - A Federação Paulista divulgou nesta segunda-feira as datas e horários das quartas de final do Estadual. No sábado, às 19h, o Palmeiras recebe o São Bernardo, no Allianz Parque. No domingo, às 16h, na Neo Química Arena, o Corinthians encara o Ituano e, às 19h30min, o Bragantino pega o Botafogo-SP, em Bragança Paulista. Na segunda, às 20h, o São Paulo encara o Água Santa. Daniel Alves - Após visitar o jogador na prisão em Barcelona neste fim de semana, sua ex-mulher, Dinorah Santana - também sócia do jogador em alguns de seus negócios - disse ao jornal catalão El Periódico que "não há dúvidas" sobre a inocência do ex-marido. Mãe de dois filhos do lateral, Dinorah reafirmou que acredita na inocência de Dani Alves, acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton e preso desde o final de janeiro passado. Falecimento - Mais uma tragédia ocorreu dentro de campo no domingo. O jovem zagueiro Sylla Moustapha, de 21 anos, do Racing Club de Abidjan, sofreu um mal súbito pelo Campeonato da Costa do Marfim contra o Sol FC e acabou morrendo a caminho do hospital. Fórmula 1 - O sentimento dos pilotos da Mercedes após a primeira corrida na temporada é de frustração e decepção. Depois de prometer um carro competitivo para a equipe voltar a brigar por títulos após um 2022 abaixo do esperado, o que se viu no GP do Bahrein foi que os problemas permanecem, para revolta de Lewis Hamilton e George Russell, que lamentaram um ‘retrocesso’ do carro. Hamilton foi apenas o 5º e Russell o 7º.