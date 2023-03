Neymar passará por cirurgia e ficará até quatro meses fora dos gramados

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (6) que o atacante Neymar será submetido a cirurgia no tornozelo direito. O atacante está lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu entorse em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês.

As entorses no tornozelo estavam virando rotina para Neymar. No fim do ano passado, o atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo, fazendo-o desfalcar a seleção brasileira por dois jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por cirurgia.

“A equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade" PSG, em nota oficial

O prazo estimado de recuperação é de três a quatro meses. Mesmo se a previsão mais otimista for concretizada, o brasileiro não deve mais jogar nesta temporada europeia. O PSG ainda disputa 12 rodadas do Campeonato Francês e joga nesta quarta-feira sua vida na Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.

Ainda segundo a nota do clube, a cirurgia será realizada nos próximos dias. A operação ocorrerá no Hospital ASPETAR, em Doha, capital do Qatar.