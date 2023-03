Romualdo Arppi Filho - O ex-árbitro de futebol faleceu neste domingo (5), aos 84 anos. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no México, e foi o último juiz brasileiro a arbitrar uma final de Mundial. Arppi Filho comandou as decisões dos Campeonatos Brasileiros de 1984 e 1985 e a final do Mundial Interclubes de 1984. Ele participou ainda de três olimpíadas. Marcio Guedes - O jornalista, apresentador e comentarista esportivo morreu na sexta-feira, aos 75 anos. Ele tratava de um câncer e estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Em 54 anos de carreira, Guedes passou pelas redações de Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Jornal da Tarde/Estado de São Paulo. Foi colunista e comentarista no jornal O Dia e nas emissoras Band, Manchete, Globo, Record, ESPN e TV Brasil, onde trabalhava desde 2001. Judô - O Brasil, enfim, conseguiu subir ao pódio no Usbequistão. O judoca Giovani Ferreira conquistou neste domingo, o bronze na categoria até 90 kg, ao superar o rival libanês Caramnob Sagaipov na Etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. O feito acabou sendo a única medalha da delegação nacional. Fórmula 3 - Gabriel Bortoleto roubou a cena na manhã de domingo ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no GP do Bahrein. Agenciado pela empresa de Fernando Alonso, ele foi cumprimentado pelo espanhol após a vitória. Aos 18 anos, o paulista, líder da categoria, disse estar feliz e espera manter o ritmo nas próximas provas. Skate - A etapa de abertura do STU National 2023, o circuito brasileiro de skate park, reuniu os principais atletas da modalidade no Brasil e teve uma disputa forte entre o paranaense Augusto Akio, atual vice-campeão mundial, e o catarinense Pedro Barros, vice-campeão olímpico em Tóquio e bronze no recente Mundial disputado nos Emirados Árabes Unidos. No final, Augusto Akio levou a melhor e ficou com o título no Criciúma Skate Park. O pódio ainda teve outro local. Pedro Carvalho terminou em terceiro.