Clubes, amigos e fãs rendem homenagens ao jornalista Márcio Guedes

Agência Brasil

O jornalismo esportivo está de luto. Referência para os apaixonados por futebol, o comentarista Márcio Guedes faleceu na noite de sexta-feira (3) no Rio de Janeiro, para tristeza de uma legião fãs. Ele tinha 76 anos e vinha enfrentando os sintomas de uma hepatite C, mas ainda não há informações confirmadas sobre a causa da morte. São inúmeras as mensagens de despedidas nas redes sociais ao repórter carioca, torcedor declarado do Botafogo, que começou a carreira profissional aos 21 anos na Rádio Jornal do Brasil, passou pela mídia impressa (Correio da Manhã e Jornal da Tarde), mas foi na TV que conquistou um público ainda maior. As mensagens partem de clubes de futebol, ex-colegas de profissão e fãs do trabalho de Guedes. No Twitter, o Botafogo lamentou a morte do jornalista e lembrou a paixão dele pelo clube. O Botafogo lamenta a morte do jornalista Marcio Guedes. O comentarista, que marcou época na imprensa esportiva, carregava a paixão pelo Botafogo, seu time de coração. O Clube deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz pic.twitter.com/viYU03XHSX — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 4, 2023 O America destacou o carinho de Guedes pelos clubes cariocas. O America Football Club lamenta o falecimento do jornalista Márcio Guedes. O comentarista sempre tratou o futebol carioca com carinho e respeito. Desejamos muita força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil. pic.twitter.com/A2gpZ4A0hQ — America Football Club (@AmericaRJ) March 4, 2023 O comentarista Galvão Bueno lembrou que Guedes foi seu colega na época da Bandeirantes e na Globo. O jornalismo esportivo amanheceu mais pobre!Morreu o comentarista Marcio Guedes. Marcio foi meu parceiro de transmissões na Bandeirantes e na Globo!!Bom parceiro e amigo!!Botafoguense de corpo e alma, Marcio era gentil, culto e muito inteligente!!Que Deus o receba bem!! pic.twitter.com/raiCZHeowV — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 4, 2023