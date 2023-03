Cruzeiro viu potencial em D'Alessandro e função vai além do time principal

O Cruzeiro acertou a contratação de D'Alessandro para trabalhar no departamento de futebol. Sua função vai além da coordenação técnica e também prevê trabalho com as categorias de base e ligação entre a direção e o comando de campo.

A chance para D'Alessandro surgiu após a direção, capitaneada por Ronaldo Fenômeno, perceber nele o potencial para se estabelecer como dirigente de futebol. Será o primeiro trabalho do argentino em um clube após pendurar as chuteiras.

D'Alessandro terá atribuições além do time principal. Trabalhará exclusivamente no Cruzeiro, tendo responsabilidade de fazer a ligação entre o grupo de trabalho profissional e a base, viver o dia a dia do CT, ter contato com os jogadores e com o técnico Paulo Pezzolano.

O antigo meia também trabalhará junto ao departamento de futebol para analisar possíveis contratações e necessidades do grupo. Por fim, terá atribuições de coordenação, como definições de planos de carreira de funcionários ligados ao departamento de futebol tanto no profissional quanto na base.

O Cruzeiro viu em D'Ale o perfil de liderança, já claro na época de jogador, o bom trânsito, o respeito conquistado no mundo da bola e a preparação que iniciou ainda durante a vida de atleta.

E o argentino topou por perceber uma organização fora do comum para os padrões do futebol brasileiro e entender que o projeto é firme e garante possibilidades de crescimento.

Ídolo do Inter, D'Ale começará sua carreira como dirigente longe de Porto Alegre. Segundo apurou a reportagem, a razão para isso é simples: não houve proposta para o antigo dono da camisa 10 do Colorado ocupar função no clube. Na época de sua aposentadoria dos gramados, o gringo deixou aberta a possibilidade de voltar ao clube no futuro.