Grenal 438 trará um duelo entre técnicos e equipes em evolução

Depois de quase um ano sem um embate, Grêmio e Inter se reencontram para a disputa do clássico Grenal 438, que ocorre neste domingo, às 20h, na Arena. O confronto é válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho e promete uma grande apresentação na primeira partida onde os times poderão medir suas forças.

Apesar de ter pouca interferência na tabela e não alterar a posição dos times no Estadual, o jogo carrega o peso das duas históricas camisas do Rio Grande do Sul. A rivalidade cria um clima de minicampeonato entre os torcedores de Grêmio e Inter, que contam jogo a jogo. Em 437 clássicos disputados, o Inter está na frente, com 160 vitórias, contra 139 vencidas pelo Tricolor. Em outros 138 jogos houve igualdade no placar.

Em 2022, o Inter conquistou a vitória em dois dos três clássicos, mas perdeu o primeiro confronto do Gauchão por 3 a 0, no Beira-Rio. O Colorado acabou eliminado e viu o Tricolor ser campeão. Foram apenas três jogos na temporada e não houve enfrentamento no Brasileirão, pois o Grêmio estava na segunda divisão.

A 10ª rodada do Gauchão traz dois times em evolução e que desejam demonstrar força. O treinador Renato Portaluppi quer manter seu status vencedor em duelos contra o Colorado, são 26 confrontos, com 10 vitórias, 11 empates e quatro derrotas.

Entretanto, Mano Menezes também possui um histórico positivo nos clássicos. Apesar de ter comandado o rival na época, Mano conta com seis participações em Grenais, entre 2006 e 2007, com duas vitórias, três empates e uma derrota (50% de aproveitamento).

Confronto promete um duelo de esquemas táticos na Arena

O Grêmio chega para o Grenal com uma grande sequência de resultados e com um novo esquema tático. Ainda invicto na temporada, o time de Renato Portaluppi conta com 10 vitórias, um empate e nenhuma derrota, com 26 gols marcados, cinco sofridos e um aproveitamento de 93,3%. A nova escalação com Vina na ponta agradou o treinador, que deve repetir o esquema no domingo.

Já Mano Menezes parece estar estudando o estilo de jogo do Grêmio e criando estratégias para impedir o adversário de jogar. O Colorado teve toda a semana para se preparar para o clássico e o técnico realizou diversos treinos de posse de bola e trocas de passes, além de maneiras de quebrar a marcação alta.

Em relação às estrelas do jogo, há grande expectativa para a apresentação de seis jogadores da dupla Grenal: Bitello, Cristaldo e Luis Suárez, pelo Tricolor, e Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanderson, pelo Colorado.

Bitello e Pedro Henrique chegam como destaques neste início de temporada

O volante Bitello tem feito grandes jogos sob o comando de Portaluppi. O guri da base tornou-se o motorzinho da equipe e é peça essencial para o funcionamento do meio de campo tricolor. São nove partidas, quatro gols e duas assistências. Já o argentino Cristaldo está em evolução e começa a se entrosar com os companheiros de equipe. O camisa 19 tomou a posição de meia-armador e vem fazendo boa dupla de ataque com Suárez. Em oito jogos, marcou três gols e deu quatro assistências. Já Luisito balançou as redes oito vezes em nove jogos disputados, além de quatro assistências dadas na temporada. O uruguaio é o queridinho da torcida gremista.

Pelo lado do Inter, Pedro Henrique é sem dúvidas o jogador mais aclamado no grupo. O ponta, improvisado como centroavante, tem oito gols em nove jogos, e uma assistência. PH é o artilheiro do Gauchão e a grande revelação da temporada 2023. Ao seu lado, Wanderson é um atacante de velocidade e inteligência. Ele demonstrou também visão de jogo na partida contra o São José, ao dar um belo passe para Pedro Henrique. Wanderson tem um gol e três assistências no ano. Por fim, Alan Patrick fecha o ataque. O jogador de 31 anos é o cérebro do Colorado e muda o jogo quando atua com espaço. Ele tem nove jogos e um gol marcado.

Prováveis escalações:

Grêmio - Adriel; João Pedro, Kannemann, Bruno Alves e Reinado; Carballo (Villasanti), Pepê e Cristaldo; Vina (Ferreira), Bitello e Luis Suárez.

Inter - Keiller; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Baralhas), De Pena e Alan Patrick; Wanderson, Pedro Henrique e Mauricio.