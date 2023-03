Grêmio anuncia nova parceira que auxiliará no projeto Luis Suárez

O Grêmio está trocando de patrocinadora em sua camisa. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a parceria com a marca Esportes da Sorte. A nova parceira substituirá a "Mr. Jack Bet" no manto tricolor e tem valores bem mais altos acertados com o clube. O contrato chega a cerca de R$ 60 milhões distribuídos em três anos de vínculo (cerca de R$ 20 milhões ao ano), montante superior ao da antiga parceira, que era de R$ 5 milhões por temporada. Além de estampar a camisa, a Esporte da Sorte ajudará diretamente a pagar o projeto envolvendo o uruguaio Luis Suárez.

Além do Grêmio, a Esportes da Sorte patrocina outros oito clubes do futebol brasileiro - ABC-RN, América-RN, Bahia, Goiás, Guarani-SP, Londrina, Novorizontino e Vila Nova-GO. Já a Mr. Jack Bet publicou uma mensagem com vídeo de despedida nas redes sociais. Na postagem, a empresa afirma que "muito mais que uma parceria, a relação entre Mr.Jack e Grêmio se trata sobre paixão". As partes terminaram o vínculo pacificamente.

Em relação ao patrício master, o Grêmio respeitará o contrato feito com o Banrisul, e só buscará novos apoiadores ao fim da relação com o banco. Com cerca de R$ 13 milhões, a parceria entre o clube o banco tem valor baixo se comparado aos contratos de outros times brasileiros. O Tricolor está em décimo no ranking dos melhores patrocínios master do Brasil, atrás de Atlético-MG e Bahia, com R$ 16 milhões e R$ 19 milhões, respectivamente.

A distribuidora de material esportivo também deve ser mantida. A Umbro tem uma boa relação com o Tricolor e paga um valor considerado bom, cerca de R$ 10 milhões anuais.

Além disso, o Grêmio apresentou seu novo executivo de marketing, nesta quarta-feira. Henrique Gutterres assume o cargo que estava vago desde novembro de 2022. Segundo o anúncio publicado no site oficial do clube, o objetivo do profissional é estreitar a relação entre o Grêmio e a sua torcida, e buscar grandes negócios ao utilizar a força da marca Grêmio.