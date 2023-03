Libertadores - Após empatar por 0 a 0, em Maldonado, no Uruguai, o Fortaleza tem a missão de garantir no Castelão sua continuidade na fase preliminar do torneio continental. Nesta quinta-feira, às 21h, o time cearense recebe o Deportivo Maldonado pelo jogo da volta da segunda fase da competição continental. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Just Fontaine - Lenda do futebol, o ex-jogador de 89 anos morreu nesta quarta-feira, segundo informou o Stade Reims, seu ex-clube. O seu desempenho na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, quando marcou 13 gols, perdura até hoje. Mais do que isso: é a exata quantidade de gols que Messi, hoje considerado um dos maiores da história, levou cinco edições de Mundiais para alcançar. Goleiros - O Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB), divulgou nesta quarta-feira que os arqueiros não poderão distrair os cobradores durante os pênaltis, a partir de julho de 2023. O órgão que determina as regras do futebol determinou a proibição de fala, dança, provocação ou movimentos com as mãos para evitar pressão psicológica sobre o batedor. O arqueiro deve ficar parado e em silêncio sobre a linha do gol. Sub-20 - O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 15h, no CT Hélio Dourado. A partida terá transmissão pela Grêmio TV. Judô - Na 13ª posição no ranking mundial da categoria até 70kg, a judoca gaúcha Maria Portela anunciou aposentadoria do esporte, nesta quarta-feira. Aos 35 anos, Maria participou de 10 campeonatos Mundiais desde 2009, e três Olimpíadas. Conquistou 11 medalhas em etapas de Grand Slam. Ela foi ainda duas vezes campeã continental e uma vez campeã do Masters, em 2017. Natação - A ex-nadadora olímpica Aliaksandra Herasimenia, da Bielorússia, foi condenada a 12 anos de prisão por acusar Aleksandr Lukashenko de fraude nas eleições de 2020. A medalhista nas competições Londres 2012 e Rio 2016 está exilada na Polônia.