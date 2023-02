Grêmio deve voltar a fazer testes diante do vice-lanterna Aimoré

vitória por 2 a 0 sobre o Esportivo em Bento Gonçalves, na quarta-feira (1º), manteve os 100% de aproveitamento do Grêmio, o que coloca a equipe do técnico Renato Portaluppi com a melhor campanha desde o Gauchão de 2007. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Tricolor deve promover mais alguns testes diante do vice-lanterna Aimoré, neste sábado (4), às 16h30min, na Arena.

Curiosamente, essa sequência obtida tinha como comandante Mano Menezes, técnico do maior rival nesta edição do Estadual. Somando a vitória por 4 a 1 sobre o São Luiz, pela Recopa Gaúcha, são cinco triunfos gremistas neste início de temporada. Mesmo assim, Portaluppi sabe que o time precisa evoluir e algumas peças ainda não se encaixaram.

Com isso, a tendência é de que novas observações sejam feitas contra o Índio Capilé, neste sábado. Aliás, a equipe de São Leopoldo vem a Porto Alegre com técnico novo. Ainda sem vencer no Estadual, a direção demitiu Edinho Rosa e contratou Pingo, que fará sua estreia diante do Tricolor.

As trocas devem ocorrer no meio-campo gremista. Consolidados, Pepê e Bitello não devem sair mais do time. Pepê foi titular em quatro das cinco partidas no ano. Villasanti parece que perdeu espaço. Titular incontestável no ano passado, o paraguaio iniciou em apenas duas oportunidades. Carballo também ganhou sequência, após começar diante do São José e contra o Esportivo.

Após a vitória em Bento, Portaluppi afirmou que ainda não definiu a dupla de volantes, principalmente a do primeiro homem da função. "Quando proporciona a jogada para um, esse sai e o outro fica. O Pepê tem essa característica de sair bastante. Hoje (quarta-feira) jogamos com o Franco (Cristaldo), que é um jogador ofensivo, o próprio Bitello circulando em uma experiência que fiz. Vamos conhecendo melhor as características, principalmente dos estrangeiros. Eles estão se dedicando, procurando falar o português, entender o que os companheiros e o treinador falam. É uma adaptação", analisou o técnico.