Justiça - A juíza Anna Marín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, escreveu no despacho que motivou a prisão preventiva de Daniel Alves que "há indícios muito mais do que suficientes" para considerar que o jogador cometeu estupro contra a mulher de 23 anos que o acusa. A magistrada deixou claro que as investigações estão em fase inicial e, por isso, nada ainda é certo. As informações são do jornal El Periodico. Justiça 2 - Uma série de testemunhas foi convocada para prestar depoimento sobre a acusação de agressão sexual que mantém Daniel Alves preso provisoriamente há duas semanas, em Barcelona. A leva de depoimentos acontece nesta sexta-feira (3). As testemunhas vão comparecer à Cidade da Justiça, mesmo fórum em que ele foi prestar depoimento no último dia 20 e acabou preso. Futebol feminino - Competição que abre o calendário no Brasil, a Supercopa começa neste sábado (4), e chega a sua segunda edição com uma premiação inédita: R$ 500 mil à equipe campeã e R$ 300 mil à vice. No sábado, jogam Inter x Athletico-PR (18h45min) e Real Brasília x Avaí/Kindermann (21h). No domingo, às 10h30min têm Flamengo x Ceará e Corinthians e Atlético-MG. Racismo - A CBF enviou uma carta à Fifa, Uefa e Conmebol para pedir medidas enérgicas contra casos de preconceito sofridos por atletas brasileiros no exterior. O documento elenca casos recentes de racismo e pede ações rígidas, assim como mais iniciativas de conscientização. França - O zagueiro Raphael Varane, de 29 anos, anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais que não jogará mais pela seleção francesa. Ele disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. Atualmente Varane está no Manchester United, com quem tem contrato até o fim da temporada de 2024/2025. Mason Greenwood - O atacante do Manchester United teve as acusações de violência sexual e tentativa de estupro retiradas pela promotoria. O jogador, de 21 anos, havia sido preso no fim de janeiro de 2022, acusado pela modelo e ex-namorada Harriet Robson de agressão e violência sexual. Vini Jr. - Fontes da polícia de Madri revelaram nesta quinta-feira que foram encontradas impressões digitais e traços de DNA no boneco que foi pendurado enforcado com uma camiseta do jogador brasileiro em uma ponte de Madri há uma semana.