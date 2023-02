Grêmio vence o Esportivo por 2 a 0 com golaço do volante Pepê

O Grêmio enfrentou o Esportivo nesta quarta-feira (1), às 20h, pela quarta rodada do campeonato gaúcho e saiu vitorioso por 2 a 0. Os gols foram marcados por Pepê e Ferreira. A partida ocorreu no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O Tricolor jogou com o time titular e tentou agredir o time da casa, que se contentou em defender a área e evitar os gols.

O jogo começou com pressão do Grêmio e posicionamento defensivo do Esportivo. O time da casa jogava com as linhas recuadas e focava em proteger o meio de campo, onde o Imortal tem Bitello, Carbello e Pepê. Aos 22min, o Grêmio construiu grande jogada de triangulação, Carballo tocou para Ferreira na ponta esquerda, que cruzou rasteiro para Bitello, que, na cara do gol, bateu por cima e perdeu uma grande chance.

Luis Suárez tinha dificuldades de receber a bola, pois o time da casa fazia uma linha de cinco na defesa e obrigava o uruguaio a voltar para buscar o passe, ficando mais longe da meta. Aos 28min, Ferreira driblou dois, bateu de fora da área e errou a meta do Esportivo. Apesar de ter mais qualidade, o Grêmio tinha dificuldades em desenvolver seu jogo, pois era bem marcado pelo Esportivo e sofria falta quando conseguia quebrar alguma linha. A média de posse da primeira etapa foi de 76% para o Grêmio e 24% para o Esportivo.

No segundo tempo ficou claro a falta de desentrosamento no time do Grêmio. Os laterais novos, Fábio e Reinaldo, ainda não entendem o posicionamento dos jogadores de ataque. Ferreira desperdiçou diversas jogadas por tentar resolver tudo sozinho. Aos 19min, Ferreira cruzou alto para Suarez, que quase saindo do campo, cabeceou no travessão. Grande chance criada pelo Tricolor.

Aos 25min, Ferreira tocou para dentro da área, Gabriel Silva bateu forte, no alto, mas Copetti fez grande defesa para salvar o Esportivo. Os jogadores do Esportivo estavam muito desgastados fisicamente na segunda etapa, muitos caíram e firam substituídos por exaustão.

Aos 30min, o volante Pepê recebeu na frente da área, ajeitou para a perna direita e meteu uma bucha no ângulo. Golaço de Pepê para abrir o placar. Esportivo 0x1 Grêmio. Com o cansaço do time de Bento, o Tricolor passou a ter mais chances de atacar. Aos 36, Suárez fez a parede, tocou para Ferreira dentro da área, que bateu no cantinho e ampliou. Esportivo 0x2 Grêmio.

O Imortal manteve os 100% de aproveitamento no Gauchão e está na liderança com 12 pontos. O Esportivo é o lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Há 30 anos o Esportivo não vence o Grêmio no Montanha dos Vinhedos.

Esportivo 0 – Copetti; Cleyton, Tairone, Jean, Prill; Roger, Thiaguinho, Hipólito (Lessa); Flavio Torres (João Gabriel), Fabricio e Roger Bastos (Richard). Técnico: Luis Fernando

Grêmio 2 – Brenno; Fábio, Kannemann, Bruno Alves, Reinaldo; Carballo (Gabriel Silva), Pepê (Villasanti), Bitello; Ferreira (Gustavinho), Cristaldo (Thiago Santos) e Luis Suárez (Diego Souza). Técnico: Renato Potaluppi