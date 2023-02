Mbappé desperdiça pênaltis, mas Messi marca e PSG vence o Montpellier pelo Francês

O Paris Saint-Germain venceu o Montpellier por 3 a 1 no final da tarde desta quarta-feira (1), no Stade de la Mosson. Os gols do confronto foram marcados por Fabián Ruiz, Messi e Zaïre-Emery, para o PSG, e Nordin descontou. A equipe parisiense ainda teve dois pênaltis -no mesmo lance- desperdiçados por Mbappé.

A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória, o PSG amplia sua vantagem para cinco pontos na liderança da Ligue 1. O clube de Paris não pôde contar com Neymar para o confronto. O brasileiro apresentou fadiga muscular e foi poupado.

COMO FOI O JOGO

O confronto começou com o PSG mantendo a bola no campo de ataque, mas não conseguiu encontrar espaços na defesa do Montpellier.

Após uma cobrança de falta de Messi, Jullien puxou Sergio Ramos dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Mbappé cobrou o pênalti, mas Lecomte fez a defesa. No entanto, o VAR checou e viu que o goleiro estava com os dois pés fora da linha. Com isso, o PSG teve mais uma chance. O camisa 7 foi para a bola mais uma vez, finalizou na trave e, no rebote, chutou por cima do gol.

Aos 20 minutos da primeira etapa, Mbappé sentiu o posterior da coxa e teve que ser substituído. Pouco depois Sergio Ramos também deixou os gramados após choque de cabeça. O VAR atuou bastante durante todo o confronto, sendo decisivo em lances importantes.

O segundo tempo foi de amplo domínio do PSG, que soube aproveitar os espaços dados pelo Montpellier. O camisa 17 parisiense soltou a bola para a passagem de Hakimi, que finalizou em cima do goleiro Lecomte. Ekitiké ganhou a sobra pelo alto e Fabián Ruiz completou para o fundo do gol.

Renato Sanches jogou com Ekitié pela esquerda, o camisa 44 levou para o meio, tocou para Fabián Ruiz, que deu belo passe entre as pernas do zagueiro para Messi. O argentino dominou na marca do pênalti e finalizou com frieza no cantinho do goleiro.

Bernat errou na saída de bola, Nordin ficou com ela, tabelou com Mavididi pela direita e chutou muito bem, colocado, sem chances para Donnarumma.

Zaire-Emery roubou a bola pela direita, tabelou com Hakimi, invadiu a área e finalizou muito bem, cruzado, para marcar o terceiro gol do PSG no confronto.