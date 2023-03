Luta pelo hexa da Copa do Brasil começa contra o Campinense, em Brasília

A luta pelo hexacampeonato da Copa do Brasil inicia nesta quarta-feira, às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília. Diante do humilde Campinense, da Paraíba, o Grêmio dá início pela retomada da hegemonia de títulos do torneio, que pertence ao Cruzeiro, maior vencedor com seis conquistas. A partida pela Copa do Brasil terá transmissão exclusiva pela plataforma Amazon Prime.

A partida ocorreria em Campina Grande, mas o clube paraibano preferiu vender o mando de jogo para lucrar um extra e disputar a o confronto no Distrito Federal. Para chegar lá, a direção gremista fretou um voo para preservar a parte física dos atletas e não atrapalhar o jogo mais importante da semana, o clássico Grenal 438, no próximo domingo, na Arena.

O volante Carballo sentiu dores musculares durante os treinos em Brasília, e deverá ser ´reservado para o final de semana. Com a saída do uruguaio, abrem-se diversas possibilidades para alterações por parte do técnico Renato Portaluppi. O Tricolor pode entrar com Vina e Ferreira pelas pontas e recuar Bitello para a sua posição original. Outra opção seria manter Bitello na ponta e dar uma oportunidade ao paraguaio Villasanti, que é muito pedido pelos torcedores.

Com este cenário, uma provável escalação tricolor teria Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Bitello, Vina (Ferreira) e Luis Suárez.

Ainda sobre o meio de campo gremista, a imprensa italiana afirmou que o volante Arthur estaria de saída do Liverpool, e ao voltar para Turim, seria negociado pela Juventus, e que Grêmio e Palmeiras gostariam de contar com o jogador. Entretanto, o atleta não tem interesse em retornar ao Brasil no momento, e deve seguir na Europa, em times menores. O Grêmio nega investida pelo meio-campista.

Já as chances de Michael ser negociado neste primeiro trimestre são baixíssimas. Os árabes do Al-Hilal só devem negociar jogadores no meio do ano, quando termina a punição do Transfer Ban. No momento, o a direção vai em busca de outros nomes para a ponta-direita, mas Renato segue inalterável sobre o reforço para o ataque.