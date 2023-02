Justiça - A Procuradoria-Geral da República (PGR) entendeu que não há restrições à transferência para o Brasil da execução da pena imposta ao ex-jogador de futebol Robinho, 39, na Itália e forneceu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) quatro endereços para que ele seja citado. Robinho foi condenado em última instância pela Justiça italiana a nove anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo no país europeu. O jogador sempre negou o crime. Vôlei - O Superior Tribubal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou o processo contra o jogador Wallace. Segundo o órgão, a postagem infeliz não tem qualquer relação com o ambiente desportivo, e, por tanto, está fora de sua competência. Apesar de ter criticado a ação do jogador, o STJD arquivou o processo. Wallace postou apologias à violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Wallace segue suspenso do esporte, por decisão liminar do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB). No mês que vem, o jogador será julgado pelo COB. Natação - A ex-campeã americana de natação, Jamie Cail, foi encontrada morta em sua casa nas Ilhas Virgens Americanas. A atleta de 42 anos foi vista inconsciente pelo namorado, que voltava de um bar. Ela foi levada ao hospital, mas acabou falecendo. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Basquete - O Brasil bateu os Estados Unidos por 82 a 76 na noite de domingo e garantiu vaga na Copa do Mundo de basquete. Em jogo apertado, o time de Gustavinho venceu no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. A seleção terminou em quarto lugar no Grupo F, com oito vitórias em doze jogos. Foi a mesma campanha de México e Porto Rico, mas o Brasil ficou atrás nos critérios de desempate. Entretanto, se classificou como melhor quarto colocado.