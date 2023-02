Inter inicia semana livre de treinos para o duelo com o Grêmio

Sem jogos ao longo da semana, agora tudo é Grenal e o foco do técnico Mano Menezes está em preparar os atletas para um clássico fora de casa. Em sua coletiva, o treinador comentou sobre o Colorado estar em seu melhor momento na temporada, e que havia poupado jogadores já pensando na grandeza do enfrentamento contra o arquirrival.

A ideia da comissão técnica é trabalhar para manter a boa fase e o estilo ofensivo no primeiro grande desafio de 2023. O time se encontra na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, com 19 pontos e tem o segundo melhor ataque da competição, com 17 gols marcados.

Outro ponto positivo é que o Colorado não perdeu atletas para o confronto, e deve ir com o que há de melhor no seu grupo de jogadores. Vitão, recuperado do quadro febril, retorna à titularidade, assim como Renê, que cumpriu suspensão. Por fim, o centroavante Luiz Adriano está inscrito e liberado para atuar contra o maior rival do Colorado. Mesmo assim, ele deve ficar no banco de reservas e ser opção para a segunda etapa. Tudo indica que será um grande clássico e com dois times titulares.

Fora das quatro linhas, a direção encaminha a renovação de contrato com a casa de apostas "EstrelaBet". O vínculo da parceria teria fim em junho deste ano, mas foi estendido até dezembro de 2025. O valor total desse contrato de dois anos e meio seria de R$ 70 milhões. Um montante bastante alto e que seria importante para a estabilidade financeira do clube. É o maior acordo de patrocínio de camisa já realizado pelo Inter.

Uma proposta de outra casa de apostas acelerou o processo de renovação entre as partes. As tratativas estão encerradas, mas faltam as assinaturas para a oficialização do pacto. O nome da empresa estará localizado na lombar das camisetas, abaixo do número do jogador. Se o contrato for assinado nos próximos dias, a marca já deve estampar a camisa do Colorado no clássico Grenal do próximo domingo.