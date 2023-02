Brasil vence Estados Unidos e se classifica para Copa do Mundo de basquete

Pressionado e precisando de um resultado positivo, o Brasil bateu os Estados Unidos por 82 a 76 na noite de domingo (26) e garantiu vaga na Copa do Mundo de basquete. Em jogo apertado, o time de Gustavinho venceu no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

O time norte-americano joga as eliminatórias com atletas que não atuam na NBA. Mesmo assim, foram os primeiros a conquistar a vaga.

Yago e Caboclo foram os principais nomes da vitória brasileira.

A seleção terminou em quarto lugar no Grupo F, com oito vitórias em doze jogos. Foi a mesma campanha de México e Porto Rico, mas o Brasil ficou atrás nos critérios de desempate. Entretanto, se classificou como melhor quarto colocado.

O Mundial de 2023 será disputado no Japão, Filipinas e Indonésia. A competição começa no dia 25 de agosto e dá vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os classificados são Japão, Filipinas, Finlândia, Costa do Marfim, Nova Zelândia, Líbano, Canadá, Austrália, Alemanha, Letônia, Itália, Espanha, China, Eslovênia, Lituânia, França, Grécia, Estados Unidos, Jordânia, Sudão do Sul, Egito, Angola, Irã, Cabo Verde, Geórgia, Montenegro, Porto Rico, México, República Dominicana, Venezuela e Brasil.

COMO FOI O JOGO

Os Estados Unidos começaram melhor e chegaram a abrir uma pequena vantagem, mas o Brasil aproveitou o talento individual e a torcida na arquibancada para virar. O primeiro quarto acabou 22 a 16.

Os brasileiros mantiveram a vantagem no segundo quarto, mas os norte-americanos dificultaram a vida.

Com boa marcação no garrafão, as equipes lutavam para marcar os pontos. No fim, 39 a 35 no placar.

Nervoso, o Brasil acabou levando a virada no início do terceiro quarto. Entretanto, com Yago bastante inspirado, o time da casa se manteve na frente, brigou pelas bolas e foi bem na linha de três. O terceiro quarto terminou 62 a 54.

O quarto final foi tenso do início ao fim. Por vários minutos, o placar se manteve parado nos 65 a 58 pela boa marcação na defesa e a dificuldade no ataque dos brasileiros. Os Estados Unidos ainda tentaram fazer faltas para ganhar tempo, mas o Brasil administrou bem a partida e venceu por 83 a 76.