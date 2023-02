Após vencer Aimoré, Inter coloca foco total no clássico Grenal

O Inter venceu o Aimoré por 2 a 0, no sábado, no Estádio Cristo Rei. A partida foi dominada pelo time do técnico Mano Menezes, que garantiu o primeiro gol pela insistência de Mauricio. Entretanto, a garantia da vitória veio pelos pés do ponteiro Pedro Henrique, que fez um golaço de fora da área e assegurou a posição de artilheiro do Campeonato Gaúcho, com oito gols.

Mano teve alguns desfalques para o jogo da 9ª rodada, mas conseguiu manter o estilo de jogo, e Mauricio fez a função de movimentação ofensiva. O confronto poderia ser definido como um ataque contra defesa, pois Índio Capilé resumiu-se a tentar, de forma infrutífera, segurar o empate. Com a vitória, o Colorado permanece na segunda posição do Gauchão, com 19 pontos.

O técnico Mano Menezes afirmou estar satisfeito com o resultado e elogiou os atletas em sua entrevista coletiva. O treinador poupou atletas e já pensa nos preparativos para o Grenal do próximo domingo, válido pela 10ª rodada do Gauchão.

"Gostei muito da atuação da equipe. Fizemos o melhor jogo fora de casa desde que o campeonato começou. As condições do gramado dificultaram um pouco, porque estava pesado. Mas, mesmo assim, a equipe encontrou uma qualidade de criação bastante boa".

Mano explicou também o motivo de ter poupado jogadores e utilizado alguns garotos da base, como o lateral Thauan Lara e o volante Matheus Dias. "Minha preocupação era colocar a cabeça da equipe no jogo de hoje (sábado). Quando você tem dois amarelos antes de um clássico importante, às vezes o jogador não consegue disputar e estar forte mentalmente", acentua.

Por fim, o treinador colorado afirmou estar convicto de que o Inter chega para o clássico em sua melhor forma possível. "A equipe já tem o nível de competição como tem que ser, e já está com a maioria dos seus jogadores no mesmo nível de preparação, que era o meu objetivo, além de chegar forte para a decisão".