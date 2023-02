Notas esportivas

Futebol feminino - A dupla Grenal começou com bons resultados o Campeonato Brasileiro. No sábado, as Gurias Coloradas venceram o Athletico-PR por 2 a 1. Mais tarde, o Grêmio conquistou um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, fora de casa, com gol nos descontos da segunda etapa.

Corinthians - O centroavante Jô anunciou a aposentadoria do futebol aos 35 anos. O atacante fez o anúncio em entrevista à "Rádio 365". Jô marcou 238 vezes em 1.068 partidas, incluindo os Jogos Olímpicos de 2008, no qual o Brasil terminou com a medalha de bronze. O atleta teve passagens por diversos clubes: Corinthians, Inter, Atlético Mineiro e Manchester City.

Futebol - O volante brasileiro Wendel, do Zenit, foi alvo de racismo neste sábado, durante a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Volga, fora de casa, pela Copa da Rússia. Uma banana foi atirada em direção ao ex-jogador do Fluminense. Em mensagem no Telegram, a Premier Legue Russa, organizadora do campeonato nacional, se manifestou condenando o ato de racismo.

Copa da Liga Inglesa - Manchester United sagrou-se campeão da Copa da Liga Inglesa, neste domingo. Os Red Devils venceram o New Castle por 2 a 0, com gols de M. Rashford e Casemiro. Após seis anos de jejum, o clube volta a levantar uma taça.

Judô - A brasileira Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro no Open Europeu de judô em Varsóvia, na Polônia, neste domingo. Beatriz derrotou quatro oponentes até vencer a chinesa Xu Shiyan na decisão.

Boxe - A pugilista brasileira Bia Ferreira derrotou a chinesa Wenlu Yang, neste domingo, e se tornou tricampeã do Strandja Tournament, em Sófia, na Bulgária. Bia venceu por decisão unanime dos árbitros. O Strandja Tournament é uma das competições mais importantes do boxe olímpico.

Ginástica - A uzbeque Oksana Chusovitina, de 47 anos, conquistou o bronze na etapa de salto, na Copa do Mundo de ginástica artística, neste sábado. A ginasta mais longeva da categoria subiu ao pódio na etapa de Cottubus, na Alemanha. Oksana Chusovitina esteve em todas as Olimpíadas desde 1992.