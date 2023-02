Grêmio faz grande jogo e goleia o Novo Hamburgo por 6 a 1, na Arena

O Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo nesta sexta-feira (24), e venceu com goleada de 6 a 1, na Arena. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho teve gols de Vina, Kannemann, Bitello, Bruno Alves, Cristaldo e Luis Suárez. Com o resultado, o Tricolor é o líder isolado da competição, com 25 pontos.

O Imortal abriu o placar muito cedo e desajustou a estratégia do time visitante. Aos dois minutos, João Pedro carregou pela ponta, cruzou rasteiro e Vina marcou o seu primeiro com a camisa alvinegra celeste. Grêmio 1x0 Novo Hamburgo. Aos quatro minutos, batida de escanteio, Bruno Alves cabeceou, o goleiro Maticoli espalmou para cima, Kannemann pegou o rebote dentro da área da fez de cabeça. Grêmio 2x0 Noia.

O Novo Hamburgo parecia estar perdido dentro de campo, e o ponta improvisado Vina deu velocidade aos passes no ataque tricolor. Aos sete minutos, Bitello enfiou nas costas da zaga, Cristaldo avançou sozinho, bateu forte no canto e marcou. Grêmio 3x0 Novo Hamburgo. Aos 19 minutos, Bitello recebeu um passe de Cristaldo dentro da área, e só tirou do goleiro. Grêmio 4x0 Novo Hamburgo.

Aos 28, João Pedro cruzou na área e Bruno Alves desviou para dentro do gol. Grêmio 5x0 Novo Hamburgo. O Grêmio foi soberano da partida na primeira etapa. Aos 32, Luis Suárez tocou de calcanhar para Cristaldo, que bateu de dentro da área para grande defesa de Maticoli. A bola beijou a trave e saiu em escanteio.

Na segunda etapa, o mandante voltou com menos afinco e deu mais espaço para o Noia atacar. Aos 19, Suárez disputou com a zaga, a bola sobrou para Cristaldo, que tocou para Vina. Vina bateu no canto e Maticoli pegou. Aos 29 minutos, Reinaldo furou dentro da área e a bola sobrou para Charopem, que bateu alto e Adriel defendeu.

O Novo Hamburgo conseguiu alguns bons ataques no meio da segunda etapa. Aos 35, Charopem bateu cruzado, Adriel deu rebote para o meio da área e Lagoa marcou de cabeça. Grêmio 5x1 Novo Hamburgo. Por fim, aos 38 minutos, Cristaldo carregou pela direita, cruzou rasteiro e Suárez, de primeira, tocou no ângulo para fechar a goleada. Grêmio 6x1 Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo 1 Maticoli; Itaqui, Kesley, Mattis, João; Santiago (Charopem), F. Fraga, Zé Vitor, Dionathã; Fabrício (Meneses) e L. Gaúcho. Técnico: Edinho.

Grêmio 6 Adriel; Reinaldo, Bruno Alves, Kannemann, João Pedro (Thaciano); Carballo (Lucas Silva), Pepê (Gustavinho), Cristaldo; Vina (Diego Souza), Bitello (Villasanti) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.