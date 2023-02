Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo na Arena, às 20h, desta sexta-feira (24). Ainda invicto na competição, o Tricolor faz seu último compromisso antes do embate com o maior rival, que ocorre no próximo dia 5, novamente em casa.

O Tricolor deve ter algumas alterações para enfrentar o Noia. O meia-atacante Vina deve ficar no banco de reservas, enquanto Cristaldo mantém a titularidade. Com boas atuações, o goleiro Adriel criou dúvidas sobre quem será o arqueiro. Ele e Brenno são as opções disponíveis para o técnico Renato Portaluppi.

Ademais, Carballo e Villasanti disputam a posição de primeiro volante. O paraguaio tem apoio da torcida, vem fazendo bons jogos e, por isso, pode retornar ao time. Por fim, a última dúvida está na lateral-direita. O improvisado Thaciano disputa a vaga com João Pedro, que teve boa atuação defensiva na última partida.

O Novo Hamburgo chega para o jogo com a necessidade de conquistar pontos. Na nona colocação do Estadual, o Noia precisa da vitória para se afastar do Z-2 e encaminhar a permanência na elite do futebol gaúcho. A diferença para o Esportivo, primeiro na zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos. Sabendo da diferença entre as equipes, o técnico Edinho deve manter uma postura cautelosa na Arena.

Grêmio - Brenno (Adriel); Reinaldo, Kannemann, Bruno Alves, João Pedro (Thaciano); Carballo (Villasanti), Pepê, Cristaldo; Ferreira, Bitello e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis, João Vinícius; Zé Vitor, Filipe Fraga, Dionathã; Fabrício, Lucas Gaúcho e Matheus Lagoa. Técnico: Edinho Rosa.

Arbitragem - Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Mateus Rocha e Artur Avelino Birk Preissler. Jonathan Giovanella Vivian é o quarto árbitro.

SERVIÇO - GRÊMIO x NOVO HAMBURGO

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre;

Horário: 20h (Brasília) desta sexta-feira (24);

Transmissão: Premiere.