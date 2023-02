Justiça - O pedido do governo italiano para execução da pena no Brasil não mudou a rotina de Robinho, que aproveitou o Carnaval normalmente na Baixada Santista. Ele foi condenado por participar de um caso de estupro em uma boate em Milão. O pedido para execução da pena de nove anos no Brasil foi assinado por Carlo Nordio, ministro da Justiça italiano em 24 de janeiro e mandado ao governo brasileiro através de canais diplomáticos no último dia 31. Copa do Brasil - O Ypiranga, de Erechim, conquistou um empate em 1 a 1 com o São Francisco, no Acre, na quarta-feira, e avançou para a segunda fase do torneio. Nas primeiras etapas da competição, os visitantes avançam com um empate. Libertadores - Lutando por uma vaga na fase de grupos, o Atlético-MG foi a Venezuela para enfrentar o Carabobo e acabou empatando em 0 a 0. Agora, o Galo decidirá quem avança no jogo da volta no dia 1º de março, em Minas Gerais. Futebol feminino - A Copa do Mundo já definiu as 32 seleções participantes do torneio que será disputado entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Panamá, Brasil, França e Jamaica estão no Grupo F. A estreia das brasileiras é contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide, às 8h. Tênis - O brasileiro Thomaz Bellucci se aposentou das quadras, no torneio Rio Open, nesta quarta-feira. Na última quarta-feira, o paulista se despediu após ser derrotado pelo argentino Sebastian Baez, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Em toda carreira, Bellucci venceu quatro títulos ATP simples e um torneio de duplas, e chegou a ser o número 21 do mundo. MMA - O UFC realizará o evento Las Vegas 70, neste sábado, a partir das 18h, com início das lutas preliminares, e chegando aos embates principais, às 21h. Serão aos todo 13 enfrentamentos, com quatro brasileiros no card. O evento principal colocará no octógono os meio-pesados Nikita Krylov e Ryan Spann. Vôlei - A Federação da Turquia anunciou, nesta quinta-feira, o retorno dos campeonatos masculinos e femininos na primeira semana de março. As competições foram interrompidas pelos terremotos, que deixaram mais de 45 mil mortos no país.