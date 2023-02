Após folga estendida de Portaluppi, Grêmio recebe o Novo Hamburgo

Nesta sexta-feira, em jogo antecipado do sábado, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo na Arena, às 20h. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho será a última antes do enfrentamento com o Campinense-PB, em Brasília, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. NO próximo final de semana, o embate será com o maior rival, novamente em casa.

Após o descanso de Carnaval, os jogadores do Grêmio retornaram às atividades na quarta-feira. Entretanto, o técnico Renato Portaluppi ficou no Rio de Janeiro. Os atletas treinaram e se prepararam para a partida contra o Novo Hamburgo, e o comandante seguia longe do CT Luiz Carvalho. A mudança de data no jogo acabou adiantando o duelo em dois dias, e atravessando o acordo de folga entre clube e treinador. Com isso, Portaluppi realizou apenas um treino tático com a equipe nesta quinta-feira.

Além disso, o clube já começa a pensar no Grenal marcado para 10ª rodada do Gauchão. O clássico de número 438 representa um grande teste para os dois clubes e treinadores. Será o primeiro grande desafio depois de meses de treinos testes, precisando demonstrar evolução do time, que recebeu muitos reforços importantes.

Sobre as alterações para enfrentar o Noia, o meia-atacante Vina deve ficar no banco, enquanto Cristaldo mantém a titularidade. Com boas atuações, o goleiro Adriel criou dúvidas sobre quem será o titular do próximo jogo. Ele e Brenno são as opções disponíveis para Renato. Ademais, Carballo e Villasanti disputam a posição de primeiro volante. O paraguaio tem apoio da torcida e vem fazendo bons jogos e, por isso, pode retornar ao time. Por fim, a última dúvida se encontra na lateral-direita. Há possibilidade da escalação de Thaciano ou de João Pedro, que teve boa atuação defensiva na última partida.